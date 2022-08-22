蔡英文建構「民主晶片」永續供應鏈　喊話民主陣線盟友團結

▲總統蔡英文接見「美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日接見「美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團」時強調，台灣有能力，也有意願，加強跟民主夥伴之間的合作，共同建構「民主晶片」的永續供應鏈。她說，此刻民主陣線的盟友要團結起來，加強各個領域的合作，期待台美未來在既有的良好合作基礎上，彼此扶持、攜手前進。

蔡英文表示，台灣和美國都是熱愛民主自由的夥伴，也互為彼此在印太地區重要的安全、經濟盟友。她說，這幾年，台美關係有許多進展，她在總統府接待許多美國跨黨派的政要及在智庫和學界的友人，包括近期的眾議院裴洛西議長訪團、參議院外委會馬基主席訪團，還有所有來自印第安納州的好朋友。

蔡英文指出，就在8月9日，美國總統拜登（Joe Biden）簽署了《晶片法》，增加對半導體研發製造的投入，也提升供應鏈的安全。隨著法案的通過，印第安納州可望成為美國半導體產業新興的「科技中心」；而印第安納州的重要學府普度大學也剛成立「科技外交中心」，並且設立半導體學程。

蔡英文表示，這個發展方向跟台灣不謀而合，台灣半導體產業已在全球供應鏈占有關鍵地位，台灣更與大學合作，創立四大半導體學院，加速培養新世代的科技人才。她認為，經濟安全是國家安全和區域安全的重要支柱，台灣有能力，也有意願，加強跟民主夥伴之間的合作，共同建構「民主晶片」的永續供應鏈。

蔡英文說，台灣正面對全球威權主義持續擴張，過去這段時間，也面臨中國在台海周邊的軍事威脅，此時此刻，民主陣線的盟友更要團結起來，加強各個領域的合作。她指出，印第安納州和台灣很有淵源，不只是台灣在美國締結的第一個姊妹州，雙方人民的互動也很密切。

▼總統蔡英文接見「美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團」。（圖／總統府提供）

