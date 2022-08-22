快訊／增23死！本土+16669　另增242例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增1萬6669例本土個案，另增242例境外移入；確診個案中另增57例中重症、23例死亡。今日新增死亡個案中，有一名為1歲女童，未接種疫苗也無慢性病史，8/12出現感冒症狀，8/15在家中昏迷被家人送醫，當日即死亡，採檢PCR驗出陽性，經法醫相驗為新冠肺炎併呼吸衰竭，目前12歲以下兒童累計28人死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,669例本土病例，為7,728例男性、8,937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、臺北市(1,984例)、臺中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、臺南市(1,082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、臺東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

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指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,747,055例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,679,098例排除)，其中5,060,178例確診，分別為25,311例境外移入、5,034,813例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,657例COVID-19死亡病例，其中9,641例本土，個案居住縣市分布為新北市2,069例、臺北市1,089例、臺中市969例、高雄市891例、臺南市746例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣403例、雲林縣302例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市162例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣138例、新竹市93例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

▲8/22新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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