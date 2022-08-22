朋友小孩「12歲月薪2.5萬」！爸想送國小妹去打工　網傻眼：快檢舉

▲爸爸想叫妹妹出去打工。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

有些家長喜歡拿孩子和別人比較，不過可要適可而止。一名女網友就說，爸爸最近看到朋友的小孩才12歲就出去打工，一個月可以賺到2.5萬元，所以想叫國小剛畢業的妹妹也出去工作，她聽到後當場傻眼。文章曝光後，不少網友也怒批「太扯了吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，爸爸從以前就很喜歡拿別人家的小孩和她們比較，最近對方還提到，身邊友人的小孩12歲就去打工賺錢，月薪能賺到2.5萬元，如果18歲高中畢業，月薪就能破5萬元，「可能30歲不到或者30歲初就能成為總經理，到時候月薪就15萬以上了…人家30歲不到就能買豪宅和名車」。

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原PO聽到爸爸的這番理論當場傻眼，也覺得對方身邊的朋友有問題，「到底誰會請12歲的孩子來工作，然後月薪2.5萬元？這一聽根本說謊」。不過爸爸完全聽不進去，對這個想法相當心動，想把現在國小剛畢業的妹妹送去打工，讓她不知道該如何是好。

不少人看到後都傻眼，表示「被檢舉就慘囉」、「外面可以請一堆成年人，老闆幹嘛冒著風險去請一個童工，被抓到是會罰錢耶」、「有這種爸爸，妳的三觀能正確，真是實屬難得，所以請保護好妳妹妹」、「別人家是哪家啊，你快去檢舉，真的很受不了這種家長，自己沒成就就妄想靠小孩得到成就，再情勒分一杯羹」、「人家小孩一伸手跟家裡面拿就有幾十萬零用錢，一開口就有一套房，你爸怎麼不仿效一下」。