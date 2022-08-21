　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛吵完架！人夫回頭找孩子的媽喊：想要　爽啪Ｎ次…現任崩潰了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲人夫因與現任妻子吵架，竟重回前妻懷抱，正宮發現後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

一名人夫因與現任妻子發生爭執，便回到與前妻過去的住處投靠前妻，但沒想到兩人竟舊情復燃，發生性關係。直到正宮發現兩人的親密對話紀錄，才驚覺自己遭到背叛，氣得對兩人提告求償。法官審理後，判兩人須連帶賠償20萬元。

正宮指控，丈夫與前妻2010年3月間離婚，並於2013年與她結婚至今，但沒想到婚後一年，丈夫前妻卻以照顧兩人的孩子為由，住進丈夫名下所有的一間房屋內，而此後丈夫也經常藉口探視孩子，而頻繁出入該房屋，而令她氣憤的是，兩人竟舊情復燃，在LINE上噓寒問暖之外，還在房間內拍下親密照片，甚至發生性行為，讓她大為崩潰，憤而對兩人提告求償。

庭審時，人夫表示，因正宮不肯照顧他的孩子，他母親要求前妻搬進住處照顧小孩，後來因為他經常與正宮吵架，他才暫時回到該房屋居住，但都睡在客廳沙發，前妻則與小孩同睡，堅稱兩人並未發生性行為。

至於LINE對話內容，並無法證明兩人有逾越分際的行為，照片的部分也是兩人離婚前所拍攝，也沒有逾越分際的交往，縱使真的有，但也超過兩年的請求權時效，因此請求法官駁回妻子之訴。對此，人夫前妻也與人夫口徑一致，拒絕賠償。

不過，法官調查，發現兩人所拍攝的親密照片日期均為2017年8月間，打臉了兩人所述為離婚前所拍攝。另外，人夫面對正宮質問「為什麼你會找前妻發生關係」時，也回應，「那天晚上很想要，在沙發上自己用一下，想說看看她門有沒有鎖，沒鎖，我就進去，後來還是…」等。

法官認為，人夫自己都承認了與前妻發生性行為，甚至還將過程的所有細節告訴正宮，法官因此認定兩人侵害正宮配偶權，最終判決兩人須連帶賠償正宮20萬元。全案確定。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了！綜藝大咖全到
連千毅突貼「緊貼娜美」親密合照！　網抓包真相
快訊／各縣市分布曝光！　新北市破4千例最多
快訊／今增26死！　本土+22137
卓君澤哭了！威廉「寵溺眼神」拭淚　擁吻照曝光
人妻被包養炫富「做一次10萬」　大讚：Amazing sex
國民黨年底拿17縣市？　前綠委：應該不會差太多
快訊／熱到受不了！今飆41.6度　創今年新高溫紀錄
柬埔寨人蛇恐「台灣豬崩盤」！　推2人同行贖金打折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「全都包」要小心！海外打工陷阱多　提高警覺查證、向警方諮詢

柬埔寨竹聯幫「龍哥」起底！結識陳啟禮左右手　每年上億進貢軍警

一年救治30隻石虎　苗栗獸醫師陳芸詩獲林務局表揚

剛吵完架！人夫回頭找孩子的媽喊：想要　爽啪Ｎ次…現任崩潰了

異物哽塞命危！119線上指導搶救不放棄　老翁吐出假牙救回

人妻外遇被包養高調炫富做一次10萬還大讚So Good~　老公綠炸怒告

柬人蛇集團恐台灣豬崩盤　2人同行贖金打折！藍委先救1人原因曝

台三線「幹譙阿嬤」出院了！車友發想製作人形立牌守護安全

柬埔寨人蛇揚言分屍！家屬急匯15萬　東港鄭男傳最快今天返台

玻璃心碎！桃園男告超市女店員...只因她「沒微笑說謝謝」

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

「全都包」要小心！海外打工陷阱多　提高警覺查證、向警方諮詢

柬埔寨竹聯幫「龍哥」起底！結識陳啟禮左右手　每年上億進貢軍警

一年救治30隻石虎　苗栗獸醫師陳芸詩獲林務局表揚

剛吵完架！人夫回頭找孩子的媽喊：想要　爽啪Ｎ次…現任崩潰了

異物哽塞命危！119線上指導搶救不放棄　老翁吐出假牙救回

人妻外遇被包養高調炫富做一次10萬還大讚So Good~　老公綠炸怒告

柬人蛇集團恐台灣豬崩盤　2人同行贖金打折！藍委先救1人原因曝

台三線「幹譙阿嬤」出院了！車友發想製作人形立牌守護安全

柬埔寨人蛇揚言分屍！家屬急匯15萬　東港鄭男傳最快今天返台

玻璃心碎！桃園男告超市女店員...只因她「沒微笑說謝謝」

與毛孩共進晚餐！新竹極濃郁螺旋蛋咖哩、蒜香牛肋淋滿濕滑蛋液

全台最美11間婚禮場地！翡麗詩莊園、東海路思義教堂　實現浪漫公主夢

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

鮮花變身台南美食　色香味俱全創意令人驚嘆

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！　協尋「17位民進黨立委」

《棒棒堂》戰友幾乎全到！阿緯喝威廉喜酒「紅包金額超有義氣」留6字中肯祝福

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了！綜藝大咖全到…納豆帶依依見習

杭州持續高溫　西湖龍井茶園9成「曬傷枯黃」

U18中華擊敗兄弟、樂天二軍　教頭談20人名單取捨

中重症+97！增1例MIS-C　1歲男童「草莓舌、唇腫」住院治療中

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

狼師一句「刷完牙了」竟是性侵暗號

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

爭正妹IG互嗆約PK　竹聯明仁會網內互打

竹聯幫內鬨！竹虎開堂主「突罕見逼宮」臉書文曝

3男1女堅飛柬埔寨！見警攔阻笑稱：有壞人就跟他拼

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

竹聯幫鬧逼宮！虎堂發展史曝

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

不付180萬就摘腎！情侶檔赴柬打工超慘

女蛇頭共犯1月招募2人抽佣12萬落網　法官收押禁見

人妻外遇被包養高調炫富大讚So Good~　老公綠炸怒告

討債他撂9人助陣　他逃一劫「2少年挨砍」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面