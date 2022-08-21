剛吵完架！人夫回頭找孩子的媽喊：想要　爽啪Ｎ次…現任崩潰了

▲人夫因與現任妻子吵架，竟重回前妻懷抱，正宮發現後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

一名人夫因與現任妻子發生爭執，便回到與前妻過去的住處投靠前妻，但沒想到兩人竟舊情復燃，發生性關係。直到正宮發現兩人的親密對話紀錄，才驚覺自己遭到背叛，氣得對兩人提告求償。法官審理後，判兩人須連帶賠償20萬元。

正宮指控，丈夫與前妻2010年3月間離婚，並於2013年與她結婚至今，但沒想到婚後一年，丈夫前妻卻以照顧兩人的孩子為由，住進丈夫名下所有的一間房屋內，而此後丈夫也經常藉口探視孩子，而頻繁出入該房屋，而令她氣憤的是，兩人竟舊情復燃，在LINE上噓寒問暖之外，還在房間內拍下親密照片，甚至發生性行為，讓她大為崩潰，憤而對兩人提告求償。

庭審時，人夫表示，因正宮不肯照顧他的孩子，他母親要求前妻搬進住處照顧小孩，後來因為他經常與正宮吵架，他才暫時回到該房屋居住，但都睡在客廳沙發，前妻則與小孩同睡，堅稱兩人並未發生性行為。

至於LINE對話內容，並無法證明兩人有逾越分際的行為，照片的部分也是兩人離婚前所拍攝，也沒有逾越分際的交往，縱使真的有，但也超過兩年的請求權時效，因此請求法官駁回妻子之訴。對此，人夫前妻也與人夫口徑一致，拒絕賠償。

不過，法官調查，發現兩人所拍攝的親密照片日期均為2017年8月間，打臉了兩人所述為離婚前所拍攝。另外，人夫面對正宮質問「為什麼你會找前妻發生關係」時，也回應，「那天晚上很想要，在沙發上自己用一下，想說看看她門有沒有鎖，沒鎖，我就進去，後來還是…」等。

法官認為，人夫自己都承認了與前妻發生性行為，甚至還將過程的所有細節告訴正宮，法官因此認定兩人侵害正宮配偶權，最終判決兩人須連帶賠償正宮20萬元。全案確定。