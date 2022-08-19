國門要開了！航空業振奮　台虎：下半年機票銷售已大幅成長

▲台灣虎航董事長陳漢銘(左二)。（圖／台虎提供）

記者李姿慧／台北報導

國境將開，總統蔡英文今(8/19)下令請行政院評估開放邊境時程表，做好配套適時開放觀光客入境。台灣虎航董事長陳漢銘今在台北國際觀光博覽會受訪時表示，下半年包括聖誕節、跨年，以及明年農曆過年，機票銷售都有大幅成長，顯見旅客對疫後旅遊的期待，將適時推出優惠票價。

蔡英文今拋出國境開放利多，讓旅行業和航空業振奮不已，陳漢銘今接受媒體聯訪時表示，隨著看到歐美市場國境開放，旅遊秩序恢復正常且更勝以往，讓我們相信亞洲鄰近國家日韓包含台灣在內，也期待會盡快開放。

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陳漢銘說，這也是為什麼希望透過觀光博覽會把展場佈置得像遊樂園，提供爆米花等，喚起旅客對旅遊的期待、歡愉跟興奮，這也是為什麼疫情再難，航空業還是要接觸旅客，為旅客帶來接觸跟希望。

因應國境開放的航線和航點佈局，陳漢銘指出，將先維持既有航線，經過優化穩定下來，近期即將在9月開航北海道新千歲航點，這也是疫後跨出的一大步，讓航點更加綿密，旅客出遊更加便利，這也是疫後出遊市場的需求。

陳漢銘強調，台灣虎航自5月和6月開始就有促銷活動，下半年包括聖誕節、跨年、明年農曆過年機票銷售都有大幅度成長，顯見旅客對疫後旅遊充滿期待，台虎會適時提供最優惠票價。

針對柬埔寨成人肉市場和詐騙集團大本營，是否會衝擊東南亞旅遊信心？陳漢銘說，旅客會有疑慮，但台灣虎航直飛東南亞市場航點在泰國曼谷、越南、菲律賓，這樣的航點不會受到直接影響，還是以旅遊觀光為主，跟求職和柬埔寨相關性連結度較低。

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