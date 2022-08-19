防火巷蓋倉庫莫名登熱搜！確定違建要拆了　屋主霧煞煞這樣說

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔延平路，一條狹小的防火通道變身為小倉庫，登上網路熱搜，屋主是當地里長，20年前買下左右兩棟房，由於前屋主沒有蓋共同壁，就留下這長20米寬150公分的通道「防火巷」，這土地也是兩棟房各自持有的私有地，夫妻倆近日也被這個小倉庫話題搞到一頭霧水，如果真的認定是違建，她們也會拆除。

▲彰化延平里長因防火巷惹議。（圖／民眾提供，以下同）

位於彰化市大埔的延平路上，2棟透天厝之間本來是一條狹小的防火通道，2009年時的街景還能看出十分正常，但2012年後開始，開始變成興建成一個小隔間，近期被貼上臉書及PTT等社群，有網友大驚「彰化奇景耶」、「這是從空橋變倉庫」。

延平里長陳雯嘉，她丈夫也曾擔任里長，20多年前先後買下緊鄰的2棟房、中間的防火巷也是私有地，由於位處T字路口，幾年前彰化交通隊在防火巷前立了一支號誌桿，再加上年底選舉將至，日前也被路過民眾檢舉，將選舉看板放在防火巷自家前面，影響用路人視線通行。

▲彰化延平里長因防火巷惹議。（圖／民眾提供）

陳雯嘉說，如果彰化市公所真的認定是違建，當然也必須依法拆除，只是搞不懂的是這長20米寬150公分的「防火巷」，是在買屋前就已經有了，根據地籍圖及建築線也是私有地一部分，在購屋後，利用自家通道當成倉庫使用，未料卻因此觸法，目前也正在找建築師了解相關的法令問題。

彰化市公所城市觀光發展課指出，於4月13日接獲民眾檢舉，延平路有一處防火巷遭加蓋為倉庫，依據《建築法》86條及《違章建築處理辦法》第5條等規定，確定為違建，於6月2日辦理裁處程序作業中。