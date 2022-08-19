水產批發欠百萬勞健保費！彰化分署出招　促銷賣海產抵欠款

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市區1間經營水產品批發公司楊姓負責人（女，59歲），因新冠疫情爆發後生意大受影響，致陸續積欠健保、勞保等費用近百萬元，由於中秋將屆，為協助欠稅義務人能渡過疫情難關及過個好節，彰化分署即日起至月底協助促銷，而促銷所得的40％則用來抵繳欠款。

▲彰化分署幫忙促銷海產。（圖／彰化分署提供，以下同）

彰化分署表示，執行人員至現場執行時，發現楊姓負責人的姓丈夫也同樣經營水產批發生意，但他表示生意也因疫情影響大幅衰退，僅有的員工也於日前離職，目前公司只剩夫妻與子女苦撐。雖是如此，其古姓丈夫仍不忍妻子因須面對欠稅而憂鬱。

由於中秋將屆，為協助欠稅義務人能渡過疫情難關及過個好節，因此彰化分署執行人員就提議，可由古姓丈夫提供其所經營之冷凍海產及肉品，由分署協助促銷，並以促銷所得價金之40％抵繳稅款，餘60%則作為繼續經營資本方式繳納欠稅，以達國家稅收清償，及兼顧義務人得繼續經營雙贏執行方式進行。

古姓丈夫對分署願意以協助促銷抽成抵稅的方式表示非常感謝，於是應允提供所經營的北海道鮭魚卵、豬肉蒜味(飛魚卵、墨魚)香腸、虱目魚柳、松坂旗魚肚肉、澎湖透抽、龍虎斑(台灣在地鮮美的頂級)，還有中秋節烤肉必備的食材前腿肉切片、梅花肉切片、法式豬排切片、里肌烤肉片、棒棒腿等數拾種，全部以破盤價優惠提供分署促銷變賣。

彰化分署鑒於冷凍食品保鮮不易，另防疫期間為免排隊人潮聚集，及節省民眾排隊時間，本次促銷採網路訂購方式，相關訂貨平台、收款、發貨、退換貨等，均由義務人之古姓丈夫負責；彰化分署則同步監管訂貨平台及匯款帳戶。另為提高促銷實益節省勞費，促銷的每筆訂單限1,000元以上。

本次促銷期間自即日起至8月31日止，每日08:00時起17:00止，民眾可至下單平台選購想要的品項及數量，並依說明匯款、收貨。中秋佳節想要闔家烤肉歡聚的民眾千萬別錯過本次優惠機會。下單請加官方 LINE : @915xcnpy 或掃描下列連結官方line QR code 對於訂貨平台、收款、發貨、退換貨等相關疑義，請逕洽宇霸有限公司，毋庸聯繫彰化分署。