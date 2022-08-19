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超偶每集都看！「艾成若拿第2名」情況或許不同　沈政男點出1關鍵

▲▼（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

▲艾成墜樓身亡，讓外界相當震驚與不捨。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

記者施怡妏／綜合報導

藝人艾成17日墜樓身亡，消息震驚各界，精神科醫師沈政男感慨，情緒困擾人人都有，但如果持續太久、困擾太嚴重，就必須要就醫，「可惜艾成生前沒有得到這樣的幫助」，另外他也提到，若當時艾成參加超級偶像沒有拿冠軍，也許對進軍歌壇走紅一事就不會抱太大期待，也不會有這麼大的失望。

沈政男在臉書發文，艾成有嚴重情緒困擾至少6、7年，卻從來沒有就醫，只靠旁人的陪伴與勸慰來度過，「這在今日台灣，尤其是首善之區、醫療便利的台北，是難以想像的事」，若情緒困擾影響到生活與工作，甚至有了想結束生命的念頭，就必須就醫，「以憂鬱症來說，陪伴與勸慰當然有幫助，可以讓當事人好過一點，但那不能取代精神醫療，很可惜，艾成在生前沒有得到這樣的幫助」。

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沈政男表示，《超級偶像》前幾屆每集都會看，參賽者實力堅強，競爭激烈，非常好看，當時跟艾成同一屆的女歌手符瓊音，幾乎從頭到尾都獨霸，然而在最後決賽的時候表現失常，以些微差距輸給了艾成，「我記得那晚看到結局，相當訝異，因為從來沒想過艾成會奪冠」。

▲艾成王瞳愛犬Haru，是陳珮騏救下受虐犬。（圖／翻攝自Facebook／艾叻沙）

▲艾成王瞳才剛慶祝結婚2週年。（圖／翻攝自Facebook／艾叻沙）

沈政男坦言，如果當時艾成得到第二名，讓他對自己肯定之外，同時也知道自己還有不足之處，或許後來發片「賣不到500張」，就可以減少一分失落，「是不是對於自己能否進軍歌壇、大紅大紫，就不會抱有那麼大的期待，也就不會有後來那麼大的失望？」

沈政男感嘆，歌唱比賽冠軍跟成為明日之星，是兩回事，尤其以當今流行音樂市場來說，歌迷或者說消費者的口味，相當難以捉摸，「你以為你是唱將，唱歌非常好聽，問題是會唱歌的人太多了，在市場上不容易凸顯出來，也很容易被取代」。

最後，沈政男強調，「情緒或精神出現嚴重困擾或問題的狀態，精神醫療確實能提供協助」，艾成生前做生意、結婚，都不是很順利，「或許讓他的情緒困擾更加嚴重。旁人在這時給予陪伴與勸慰，當然有幫助，但更重要的是鼓勵與協助他就醫，給自己一個機會，也給精神科醫生一個機會，讓他們有幸能夠幫助你，也讓世間減少一份遺憾」。

本文獲得沈政男醫師授權提供轉載

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