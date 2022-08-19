雙蛇同房常聊天！女蛇頭喝茶吃粥胃口好　求寄日用品...家人不理

▲張女涉嫌仲介台人到柬埔寨。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢指揮刑事局中部打擊中心破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團， 並於(17)日凌晨由法院裁定羈押禁見。張女目前關押在禁見房中，與犯下彰化流水屍命案的林姓酒店蛇蠍女同房，據了解，她3天來每天睡得安穩、吃得飽，與室友也常聊天，而心情幾乎沒有受到影響。

所方表示，張女辦完手續後，於17日凌晨1時許入房，倒頭就睡，7點起床，第一餐是饅頭和紅茶，胃口還算不錯，至今進入第三天，對於餐食沒有挑剔、早上還把粥全吃光，對所方也沒有特別要求、與室友林女相處很融洽，經常聊天。

▲張女(左)與林女(右)關在同一禁見房。（圖／ETtoday資料照）

據悉，昨天律師有前往接見，回房後，張女依舊與林女談笑風生，所方也打電話通知其家人要寄相關生活物品及代金，對方只回「知道了」，至今天早上都未見張女家人。

初步了解，以張女為首的人蛇集團短短3個月內已安排超拓50名國人出境，張女每拐騙1台人赴柬，即可獲得10萬元報酬，且稱是受到背後有公司集團，在台灣當總代理，在臉書及IG，以1個月高薪10萬徵打字員招募台灣人，團隊分工細膩，檢警破獲的當下，還有5名被害人上當正準備搭機出國，幸運被警方即時攔截。

▲看所守今天早餐白粥配麵筋。（圖／彰化看守所提供）

張女落網後於17日凌晨裁准羈押禁見。看守所方透露，張女目前關押在禁見房中，室友則是犯下流水屍命案的林姓酒店蛇蠍女；林女涉嫌夥同家人殺害包養她的張姓男子，並將屍體棄置在東螺溪中，惡性重大而遭到羈押，沒想到卻和另名同樣心狠手辣的張惟甄同房。

▲張女自稱心存善念卻把民眾騙到東南亞當「豬仔」賣掉。（圖／ETtoday資料照）