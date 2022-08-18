竹市推「3燈2器1門」老舊大樓消防補助　一人申請讓全棟受惠

▲消防局長李世恭表示，3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為保護市民安全，新竹市政府致力於提升老舊大樓公共安全，推出「3燈2器1門」補助方案，111年度經費達1,698萬，鼓勵民國84年6月27日前取得使用執照之6樓以上老舊大樓踴躍提出申請，補助項目包括「3燈2器」消防安全設備更新、首次檢修申報以及「1門」公共梯間防火門修繕及更新，確保災時發揮功能，降低傷亡，保障大樓居民公共安全。

代理市長陳章賢表示，守護市民生命安全，是市府最重要的任務，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府積極規劃並推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，更是非六都中，第一個提出的縣市。不過防災除了人助，更是自助，因此呼籲符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，今起積極至消防局或都發處申請，只要一人代表申請，就能全棟受惠。

▲▼本次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步來輔導修繕所有設備。





消防局長李世恭表示，3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門。依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務，本次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步來輔導修繕所有設備。

都發處長許志瑞表示，本市有許多老舊大樓防火門長時間損壞或遺失，如遇到火警時，火勢容易擴大延燒且濃煙流竄到各樓層，造成民眾無法利用樓梯逃生，為確保民眾避難安全，如有防火門修繕或更新需求，即日起可向都發處申請補助。

消防局表示，這次補助針對84年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，申辦期限至111年12月31日止，有需要之民眾可至消防局（各大隊、分隊、局本部）、都發處或各區公所索取紙本申請書填寫申辦，也可上網填寫申請書再交至消防局、都發處。呼籲符合補助資格之大樓，儘速提出申請，若有其他問題，可洽詢03-5229508災害預防科。

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