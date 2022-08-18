打死22歲小三！陳修將判刑9年6月　淡定回應：請給家人平靜空間

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小三，被檢方依殺人罪起訴，法院18日依傷害致死罪將他判刑9年6月。對此，陳修將面對記者訪問也做出回應，他表示，尊重司法的判決，不過律師也表示將再提出上訴，目前不便對外做出太多回應，「也要考慮到對方家屬的感受」。

▲陳修將涉嫌打死22歲小三，遭判刑9年6月。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事發經過，40歲的陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣某汽車旅館，卻涉嫌毆打對方，直到15日凌晨，他突然帶著滿身傷的胡女就醫，但胡到院前已經死亡。

陳修將在警詢時矢口否認毆打胡女，但遭到羈押後又改口稱，他是因為胡女與另名男子有性關係，才打了胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，他都僅是打胡女巴掌，而胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

陳修將又稱，案發前一天他與胡女爭吵，胡女便躺在地上用頭撞地自殘，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，還出手阻擋她，強調胡女身上嚴重的傷勢都不是自己造成的。

不過，經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。彰化地方法院今宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。可上訴。

對此，陳修將表示，針對案情部分不會作出任何回應，至於律師表明還會再上訴，他也全權交給律師處理，並尊重司法。不過，他也強調，這只是一審，並非最終判決，目前不便對外說明，「也要考慮到對方家屬的感受」，另也請外界給他的家人一個平靜的空間。