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防制青少年觸法送智慧運動手錶　玉里分局粉絲團抽獎開跑

▲▼花蓮玉里分局為有效防範青少年犯罪達到寓教於樂目的，辦理抽獎活動，參加民眾有機會獲得智慧運動手錶當作獎品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮玉里分局為有效防範青少年犯罪達到寓教於樂目的，辦理抽獎活動，參加民眾有機會獲得智慧運動手錶當作獎品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年為期2個月的青春專案已於7月1日開始，花蓮縣警察局玉里分局為有效達到寓教於樂目的，鼓勵民眾「8月17日中午12時起」可至花蓮縣警察局玉里分局臉書粉絲團參加抽獎活動，有機會獲得智慧運動手錶當作獎品。

本次青春專案以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場參與或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為五大預防犯罪宣導主軸。

▲▼花蓮玉里分局為有效防範青少年犯罪達到寓教於樂目的，辦理抽獎活動，參加民眾有機會獲得智慧運動手錶當作獎品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉里分局表示，暑假期間隨著學子宅在家中時間增加，接觸網路時間亦隨之大增，為淨化妨害青少年成長環境，鼓勵民眾多從事戶外運動，研究顯示運動能增加自身的免疫力及分泌多巴胺，能讓心情愉悅；本分局特別選定智慧運動手錶當作獎品，以臉書粉絲專頁方式，辦理網路互動防制青少年避免觸法宣導有獎徵答，歡迎大家踴躍宣傳，邀請親朋好友共襄盛舉。
       
「111年花蓮縣警察局玉里分局網路互動防制少年避免觸法宣導活動」，自本月17日中午12時起至8月24日中午12時止，只要3步驟就能獲得現今火紅的ERGOLINK MWB239方型心率智慧監測運動手錶等豐富獎品。

▲▼花蓮玉里分局為有效防範青少年犯罪達到寓教於樂目的，辦理抽獎活動，參加民眾有機會獲得智慧運動手錶當作獎品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

首先須先至花蓮縣警察局玉里分局臉書粉絲團及貼文按讚，貼文會準時在8月17日中午12時放在臉書粉絲團；並於本則活動貼文下方留言「正確答案」及「tag1位以上」好友，就能取的抽獎資格。
       
玉里分局分局長温基興表示，為有效達到五大預防犯罪也製作短片放在臉書團向學子宣導，勿因好奇心引誘而誤入歧途及避免染上毒品、色情、幫派及其他不良習慣；另外，為了增加與青少年互動關係以青少年熱愛使用網路，除了提供最正確的法律觀念，更鼓勵從事正當娛樂休閒活動，維護身心健全發展，降低犯罪率發生。

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