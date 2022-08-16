台大婦癌權威遭爆「拐藥廠女業務到摩鐵性侵」　院方回應了

▲台大醫院，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院驚傳婦癌權威涉嫌性侵藥廠女業務，據了解，兩人6月下旬一同到餐廳用餐，女方喝了飲料竟變得亢奮，等意識恢復時已經全裸在摩鐵床上，醫師也脫光向她求歡。台大醫院表示，該案已經進入司法程序，等候判決再進行處置，相關醫療業務在判決前都會照常執行。

據了解，目前該名婦產科醫師和藥廠女業務互告，全案已進入司法程序。台大醫院表示，此案目前瞭解是與藥廠業務發生爭議，且非工作場所發生，由於該醫師有在台大擔任教職，屬於公務人員，待司法判決結果出爐，如有犯罪事實，院方將遵照校方處置決定是否暫停其醫療業務。

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該名婦癌權威醫師過去相關臨床口碑佳，找他的患者相當多，都在排隊等待動刀，院方表示，要保障其他病人就醫權益，在判決之前原則上醫療業務會照舊。

不願具名婦產科醫師表示，相關消息已經在兩三天前舉辦的婦產科醫學會年會暨學術研討會中傳開，該醫師本來預計在年會中發表演講，當天就沒有出席，改由學生代為發布。就他對該醫師瞭解，平常就比較喜歡喝酒、愛應酬，但是單獨和女業務出去確實有點不尋常。

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