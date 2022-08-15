他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

▲民眾在馬路上看到「大腸包小腸」嚇呆。（圖／翻攝自記者爆料網）

網搜小組／趙蔡州報導

有網友日前行經台北市捷運劍潭站附近時，看見一輛造型非常奇特的改裝車，整輛車幾乎被一個流線型外殼覆蓋，導致車子外觀看起來像一輛敞篷跑車，而輪子卻是腳踏車輪，奇特的畫面也讓網友戲稱是「大腸包小腸」。

照片中可以看見，這輛改裝車只有3個輪子，分別為2個前車輪及1個後車輪，整個車子幾乎被一個流線型的紅白外殼覆蓋，對比旁邊正常的機車，改裝車的車身顯得相當低，駕駛僅能透過前方及兩側的開孔看路。

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照片一出立刻引發網友熱烈討論，有人說「電動腳踏車，造型過於前衛」、「我那天在士林河堤騎腳踏車，在道上遇到這台，差點被嚇死」、「大腸包小腸」、「閃電麥坤新塗裝」。

根據《道路交通安全規則》69條、119條規定，腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車（最高時速25公里以下）均屬於慢車。慢車不得擅自變更裝置，電動輔助自行車及電動自行車則不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格。

另據《道路交通管理處罰條例》第72條規定，慢車未經核准，擅自變更裝置，或不依規定保持煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備之良好與完整者，可處180元罰鍰、並責令限期安裝或改正；電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可處電動自行車所有人1800元以上至5400元以下罰鍰，並責令改正。

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