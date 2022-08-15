▲憂台積電中科擴廠空品惡化，環團要求：綠電自發自用。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

半導體龍頭台積電中科六期擴建目前正進行環評，環團今（15）日到台中市府陳情，要求台中市政府督促台積電，自己的綠電自己發，並降低開發強度，加入節能綠能儲能的全民國家隊，研發可再生能源，成為永續保護國土的護國神山。對此，市府重申要求台積電以綠能用電、減排空汙。

今天上午包括爭好氣聯盟，台中市大肚山改善空汙協會等環團到市府廣場陳情，環團代表趙慧琳說，民眾都感謝台積電晶片換疫苗，照顧民眾健康，在這波台海危機中，更成為保台神艦，但更期盼台積電成為永續保護國土的護國神山。

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環團提出三項訴求，希望台積電自己的綠電自己發，並大幅降低開發強度，每年351.4萬噸溫室氣體排放量至少減半，與其坐吃山空，搶光用盡即將跳票的台灣2025年20%再生能源佔比，不如創新投資多元的可再生能源，護國保台升級，杜絕搶電汙名，護地球、保孩子。

對此，台中市環保局表示，去年底台積電高層拜會市府時，市長盧秀燕在場即表示希望台積電能提出相關水、電計畫，希望擴廠計畫在水電的使用上，能更綠色、更環保、更循環，而市府於台積電中科擴建環評審查中，要求開發單位在不增加台中火力發電廠用煤量下，提升能源系統韌性，園區應規劃設置一定裝置容量的再生能源、綠電及儲能緊急供電系統，作為整體電網調度之用，以維持供電穩定，減少因用電產生的空氣污染排放。

經發局回應，有關此次陳情關心議題，市府已函知中科管理局，請該局後續辦理台中科學園區擴建二期籌設計畫時，用水應以再生水為主，用電應以綠電，樹木應充分移補植。市府也將於都市計畫及中央環保署環評審查時充分討論審議，在兼顧經濟發展及環境保護的前提下，要求中科管理局應明確承諾及妥善處理。