　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英國國寶級肖像展登台！從宮廷畫家「范戴克」最後自畫像看時代故事

文／城市美學新態度

▲《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期：8/27至明年2/28。© National Portrait Gallery, London

從肖像一窺藝術與歷史的故事，奇美博物館國際大展《 時代的臉孔 ：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture）將於 8 月 27 日登場。

這檔展覽是英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）160年來最大規模的世界巡迴展，展出大批稀珍的英國國寶級肖像作品。可以從藝術史的角度，欣賞經典技法與肖像創作，如：巴洛克天才畫家魯本斯、宮廷畫家范．戴克、現代雕塑之父羅丹、普普藝術大師安迪．沃荷、英國藝術大師大衛．霍克尼等名家作品。也可以從人物的具體形象，重新認識歷史。奇美博物館特別釋出一些深深影響大眾，但名字卻不見得被記憶的重要人物肖像，藉由藝術留下的刻痕，訴說時代的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經典名家 示範肖像藝術的可能

這次的肖像大展，匯集了早期至今的藝術家之作。早期名家如 17 世紀英國最具影響力的宮廷畫家范．戴克（Sir Anthony van Dyck）。他一舉將英國肖像畫風，從都鐸至詹姆斯時期僵硬呆板、細節繁瑣的正規畫法，轉向筆觸特別流暢、畫面熠熠生輝的風格。這樣的畫風直到二十世紀初都主導著英國肖像畫的發展。

本次展出創作於1640年的〈安東尼．范．戴克爵士〉，是他七件已知的自畫像中，最後畫的一幅，可能也是最好的一件。

▲〈安東尼．范．戴克爵士〉，自畫像於1640創作。© National Portrait Gallery, London

被稱為「巴洛克天才」的魯本斯（Peter Paul Rubens），是范．戴克的老師，也有許多傑出的肖像作品。

1629 年，魯本斯到倫敦進行外交任務期間，繪製湯馬斯．霍華德伯爵的肖像。這位伯爵是國王查理一世最信任的大臣之一，對英國藝術發展也有重大影響。畫面中霍華德戴上嘉德勳章綬帶，穿著閃閃發光的盔甲，與人物地位十分相稱。

▲〈湯馬斯．霍華德，第十四代阿倫戴爾伯爵〉，彼得．保羅．魯本斯爵士於1629創作。© National Portrait Gallery, London

藝術家喬書亞．雷諾茲是 18 世紀英國頂尖的肖像畫家，也是皇家藝術學院第一任院長。這次展出的自畫像，傳達雷諾茲對於自身才華的信心，遮眉遠望的姿態則表明對未來的雄心壯志。他強烈的明暗技法，也反映出自畫像大師林布蘭的影響....

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永
老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的
柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

永和最美里長候選人爆紅！一句「貼心叮嚀」網嗨：誰要去柬埔寨？

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

永和最美里長候選人爆紅！一句「貼心叮嚀」網嗨：誰要去柬埔寨？

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

內馬爾頭槌得分「學柯瑞說晚安」　大巴黎5比2取勝

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

馬思純開千萬豪車「打右轉左+逆向」　等紅燈隨手丟垃圾全被拍

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

網紅帶兒搭高鐵沒買票：空位為何不能借坐

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

化妝、攝影師都成目標　全場驚：超難防

女網紅沒幫兒買高鐵票！老公道歉網更怒了

友去柬埔寨7年沒消息！他驚：是爸爸救了我

台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程

「有人對我論文有興趣」　他丟3篇開戰

BA.5大暴增！王必勝：最高可能每天6萬例

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

2022「日本字體年鑑」獲獎海報篇

2022「日本字體年鑑」獲獎海報篇

「日本字體年鑑」自 1969 年創刊，由日本タイポグラフィ協會「日本字體設計協會」發起。此次共徵集了來自十多個國家共 1847 件作品，獲獎作品與評委高分作品在東京千代田區田錦町展出，獲獎作品也將被彙集成為 2022 年的「日本タイポグラフィ年鑑」，已於 4 月正式發佈。

「墨相萬仟—泛亞洲藝術風貌」隆重登場

「墨相萬仟—泛亞洲藝術風貌」隆重登場

自然、垃圾與藝術的相遇

自然、垃圾與藝術的相遇

免費體驗跨國藝術！美術交流展開放至8／21

免費體驗跨國藝術！美術交流展開放至8／21

「2022北海潮與火」光影藝術展登場

「2022北海潮與火」光影藝術展登場

關鍵字：

城市美學新態度藝術 肖像 莎士比亞 時代的臉孔 展覽

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面