英國國寶級肖像展登台！從宮廷畫家「范戴克」最後自畫像看時代故事

文／城市美學新態度

▲《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期：8/27至明年2/28。© National Portrait Gallery, London

從肖像一窺藝術與歷史的故事，奇美博物館國際大展《 時代的臉孔 ：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture）將於 8 月 27 日登場。

這檔展覽是英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）160年來最大規模的世界巡迴展，展出大批稀珍的英國國寶級肖像作品。可以從藝術史的角度，欣賞經典技法與肖像創作，如：巴洛克天才畫家魯本斯、宮廷畫家范．戴克、現代雕塑之父羅丹、普普藝術大師安迪．沃荷、英國藝術大師大衛．霍克尼等名家作品。也可以從人物的具體形象，重新認識歷史。奇美博物館特別釋出一些深深影響大眾，但名字卻不見得被記憶的重要人物肖像，藉由藝術留下的刻痕，訴說時代的故事。

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經典名家 示範肖像藝術的可能

這次的肖像大展，匯集了早期至今的藝術家之作。早期名家如 17 世紀英國最具影響力的宮廷畫家范．戴克（Sir Anthony van Dyck）。他一舉將英國肖像畫風，從都鐸至詹姆斯時期僵硬呆板、細節繁瑣的正規畫法，轉向筆觸特別流暢、畫面熠熠生輝的風格。這樣的畫風直到二十世紀初都主導著英國肖像畫的發展。

本次展出創作於1640年的〈安東尼．范．戴克爵士〉，是他七件已知的自畫像中，最後畫的一幅，可能也是最好的一件。

▲〈安東尼．范．戴克爵士〉，自畫像於1640創作。© National Portrait Gallery, London

被稱為「巴洛克天才」的魯本斯（Peter Paul Rubens），是范．戴克的老師，也有許多傑出的肖像作品。

1629 年，魯本斯到倫敦進行外交任務期間，繪製湯馬斯．霍華德伯爵的肖像。這位伯爵是國王查理一世最信任的大臣之一，對英國藝術發展也有重大影響。畫面中霍華德戴上嘉德勳章綬帶，穿著閃閃發光的盔甲，與人物地位十分相稱。

▲〈湯馬斯．霍華德，第十四代阿倫戴爾伯爵〉，彼得．保羅．魯本斯爵士於1629創作。© National Portrait Gallery, London



藝術家喬書亞．雷諾茲是 18 世紀英國頂尖的肖像畫家，也是皇家藝術學院第一任院長。這次展出的自畫像，傳達雷諾茲對於自身才華的信心，遮眉遠望的姿態則表明對未來的雄心壯志。他強烈的明暗技法，也反映出自畫像大師林布蘭的影響....

（完整文章請看城市美學新態度）

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