熱到暈！明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」

▲明天9縣市亮高溫燈號 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明(8/13)天炎熱高溫、午後陣雨輪流登場，氣象局針對9縣市發布高溫燈號，其中花東明天可能飆出38度以上極端高溫；明中午過後雷陣雨將開轟，午後桃園以北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

明天各地高溫炎熱，氣象局針對9縣市發布高溫燈號，氣象局表示，明日中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，也會出現36度高溫。

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▲氣象局針對明天9縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員曾昭誠指出，明、後天(8/13~8/14)天氣跟今天類似，白天多雲到晴、高溫炎熱，清晨西半部沿海會有零星陣雨，午後留意雷陣雨，各地山區、桃園以北、中南部平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

此外，下周日(8/14)過後東南風會帶來潮濕水氣，東南部、恆春半島會有短暫陣雨，水氣會影響到8/16；另下周日至下周四(8/14~8/18)清晨西半部沿海地區仍有局部短暫陣雨，白天各地大多可以見到陽光，留意午後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，周六(8/13)至下周一(8/15)適逢桃園以北及嘉義以南沿海地區年度大潮，特別是周六、周日，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動要多加留意。

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