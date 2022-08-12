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高雄獼猴驚傳滅門血案「6猴4死2傷」　解剖結果出爐！

▲高雄柴山獼猴近期傳出多起疑似毒殺的不明原因死亡案件。（圖／翻攝自台灣獼猴吱吱黨FB粉絲專頁）

▲高雄柴山獼猴近期傳出多起疑似毒殺的不明原因死亡案件。（圖／翻攝自台灣獼猴吱吱黨FB粉絲專頁

記者賴文萱／高雄報導

高雄柴山獼猴近期傳出多起疑似毒殺的不明原因死亡案件，其中有獼猴屍體出現明顯毒鼠藥中毒的表徵。高雄市農業局今（12）日表示，自7月起於鼓山地區接獲4案獼猴通報案件，計有5隻獼猴3死2傷。其中2隻獼猴屍體初步判定為外力撞擊，11日再發現1隻成猴死亡，已後送檢驗進一步認定死因。農業局強調，無故傷害獼猴致死依野生動物保育法最高得處新台幣30萬元罰鍰，另也提供檢舉不法獎金。

台灣獼猴共存推廣協會指出，自6月底協會接到第一起獼猴不明原因死亡（疑似毒殺）案件後，至今已累積共6隻不明原因死亡的獼猴，其中有獼猴屍體出現明顯毒鼠藥中毒的表徵。短時間內出現多起不明原因死亡案件也讓人不禁懷疑是否有人在刻意毒殺。協會呼籲民眾若居住壽山週邊，能提供毒殺、虐殺野生動物切確證據及線索 ，將提供檢舉獎金。

▲▼檢舉不法對待獼猴有獎金，農業局呼籲勿觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄柴山獼猴近期傳出多起疑似毒殺的不明原因死亡案件。（圖／翻攝自台灣獼猴吱吱黨FB粉絲專頁

農業局表示，自7月起於鼓山地區接獲4案獼猴通報案件，計有5隻獼猴3死2傷，其中2隻獼猴屍體初步判定為外力撞擊。另於7月26日及8月11日分別接獲通報1隻獼猴死亡，經動物保護處獸醫師解剖2隻猴屍，發現有皮下組織瘀血，並依程序採集檢體分別送往中央家畜衛生試驗所及農業藥物毒物試驗所進行毒物檢驗分析，待檢驗結果出爐後才能判定真正死因，以作為查獲行為人處罰依據。

▲▼檢舉不法對待獼猴有獎金，農業局呼籲勿觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲檢舉不法對待獼猴有獎金，農業局呼籲勿觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣獼猴雖然為一般類野生動物，但為防止獼猴遭遇不當傷害或毒殺，農業局與壽山國家自然公園管理處除加強查緝外，農業局更呼籲並鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉屬實，農業局將依本市檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法頒發檢舉人實收罰鍰金額20%的檢舉獎勵金。

另再次強調，若對獼猴有毒殺致死情事，將依野生動物保育法第19、49條裁處新臺幣6至30萬元的罰鍰。壽山國家自然公園管理處通報電話07-5313001；高雄市政府農業局通報電話為1999、07-7106950，歡迎民眾善加利用。

 

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