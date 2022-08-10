一樣被認定論文抄襲　他揭林智堅與李眉蓁三個不同

▲林智堅、李眉蓁。（資料照／合成圖）

記者皮心瑀／台北報導

台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅國發所論文抄襲，引發各界關注。事實上，不只綠營，2年前李眉蓁代表國民黨參選高雄市長補選時，同樣身陷抄襲風波，最終退選，之後也回校重修碩士，資深媒體人黃暐瀚也分析兩人的三大不同。

黃暐瀚說，當年李眉蓁認錯、道歉、痛哭，沒有怪罪中山大學跟被他抄襲的學生，如今林智堅不認錯、不道歉、沒痛哭、頻喊冤，還怪學校，怪老師，直呼老師的名諱「陳明通」三個字，毫無學生對老師的敬意，這是「態度不同」。

另外，黃暐瀚指出，李眉蓁發生論文風波後，當選機率從10%降為1%，但林智堅只要不退選，桃園市長的當選機率依舊不低，未必一定選不贏，這是「影響不同」。

最後，黃暐瀚表示，當初要李眉蓁退選、罵李眉蓁丟臉、還說李眉蓁該去坐牢的「意見領袖」們，這次對林智堅事件大多三緘其口。同樣是論文爭議，過去說「三分鐘就可以解決」，現在變成「林智堅可能真的很冤」，這是「社會各界反應不同」。

台大9日上午10點左右臨時通知媒體，在上午11點召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同說明。針對林智堅的論文，認定林智堅抄襲情節嚴重，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

林智堅隨後舉行記者會大嘆，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，強調一定會捍衛清白；委任律師黃帝穎說明，行政爭訟是一個方法之一，收到處分書會再研議。