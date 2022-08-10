「抄襲」聽起來刺耳！PTT列一排替換詞　2字被推爆：名詞動詞通用

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▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅市長參選人爆出碩士論文抄襲爭議。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

桃園市長參選人林智堅，日前爆出碩士論文抄襲爭議，掀起各界關注。除了事件本身讓民眾霧裡看花，更有許多相關詞在網路上討論，一名網友在網路上發文，好奇詢問網友，「抄襲有沒有好聽一點的講法？」貼文曝光後掀起熱議。

一名網友在PTT上以「抄襲有沒有好聽一點的講法？」為題發文，表示抄襲這種負面的用詞，冠在任何人身上，對他的人格都是傷害，品行也大打折扣，想問「抄襲有沒有比較好聽一點的講法，起碼聽起來不要那麼刺耳，甚至有加分效果的呢。」

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▲▼更有網友做圖，幫許多政治人物的話找出相似替換詞。（圖／擷取自PTT）

▲更有網友做圖，幫許多政治人物的話找出相似替換詞。（圖／擷取自PTT）

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛KUSO回應，「借我筆記本寫一下」、「英雄所見高度相同，夢中神交，我倆惺惺相惜」、「時空背景重疊而已」、「鏡像克隆，所謂的兄弟情節」、「抄書，抄的書夠好，叫抄經」、「剛好心靈相通，心電感應」、「只是複製貼上」、「超現實主義學者」。也有人開酸，「以後就用智堅兩字代替」、「智堅，可當名詞及動詞使用」、「同學，報告可以借我『智堅』一下嗎？」。

桃園市長參選人林智堅被台灣大學認定論文抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，對此，他喊冤「我是受害者」，覺得被台大學倫會突襲，林智堅再度召開記者會強調自己的清白，也表態參選到底，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」。

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