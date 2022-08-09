可不可「2款熟成茶」腸桿菌超標！複驗不合格　被新北市開罰3萬

▲可不可2款茶飲「熟成紅茶」、「熟成冷露」腸桿菌超標，複驗不合格。（圖／新北市衛生局，下同）

記者許力方／綜合報導

新北市衛生局對餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗中元應景食品，包含祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，共抽驗96件產品，結果抓到一件芒果不合格，另外也針對夏季飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，共抽驗52件產品，結果知名手搖飲料店「可不可」有2件飲品不合格。

衛生局指出，夏季飲冰品專案檢驗不合格2件飲品，都是「品全商行」，也就是知名手搖飲料「可不可熟成紅茶」店，所自製的「熟成紅茶」及「熟成冷露」，被檢出衛生標準「腸桿菌科」超標（標準為：10 CFU/mL），指標性病原菌超過標準，表示飲冰品在製作過程人員衛生不佳或是食材保存不當、器具不潔，導致受到汙染或菌數增生。

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衛生局指出抽驗不符規定的業者，經命限期改善後再次抽驗，但複抽檢驗結果仍不符規定，已依違反《食品安全衛生管理法》第17條規定，及同法第48條第8款規定處新台幣3萬元罰鍰，衛生局為維護消費者權益已將業者納入重點查核對象，並不定時追蹤查核。

▲新北市抽檢愛文芒果，檢出殺菌劑。



衛生局許朝程副局長表示，中元節應景食品檢驗不合格為「愛文芒果」，經檢出殺菌劑「賓克隆：0.03 ppm（標準：0.01 ppm以下）」，已命業者下架回收，並移請供應商所轄地之衛生單位追查。有關農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可依同法第44條處分6萬至2億元罰鍰。

衛生局劉君豪簡任技正呼籲食品業者應善盡自主管理責任，選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明。另外，民眾選購飲冰品或祭拜供品時，除了選購衛生可靠和信譽良好廠商製售食品外，應妥善保存並儘早食用完畢，切勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品，蔬菜水果食品烹調食用前先以清水浸泡並沖洗，可有效去除殘留的農藥，以確保食用安全。

▼新北抽檢中元應景食品。



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