快訊／林智堅喊冤「我是受害者」　覺得被台大學倫會「突襲」

記者呂晏慈／台北報導

台大學倫會今（9日）舉行記者會公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文審定結果，指林智堅抄襲余正煌的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。對此，林智堅下午親自在中央黨部舉行記者會大喊說，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，對於台大學倫會的說法難以接受，他是好心被雷劈，提供資料給余政煌，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅今天下午3點在民進黨中央黨部舉行「針對台大學倫會回應記者會」，委任律師黃帝穎、民進黨立委鄭運鵬一同出席。

林智堅會中表示，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，2014年選舉他是當事人，他是在2013年進入台大國發所，當時還市議員身份，希望能夠充電，「我非常珍惜能夠在台大國發所求學的期間」，當時儘量排除公務行程，利用禮拜五、禮拜六的時間修課，相信同學也能感受到他的用心。

林智堅回顧說，2014年他接獲民進黨的徵召參選新竹市長，當時非常忙碌，直到2015年市政工作穩定後，才開始著手寫論文，當時覺得選舉非常值得作為論文研究的主題，而指導教授陳明通也向他要了民調資料，先做了期刊發表，同年下半年他開始啟動論文寫作，自己的行事曆都有顯示，禮拜六下午會到辦公室跟陳明通meeting。

林智堅說，先前已經公佈非常重要的證據，是他繳交論文初稿後，陳明通透過email回信，現在在臉書上也公開這些證據，而他也將這份資料公證、提交給台大學倫會，「非常非常遺憾，也難以接受」，學倫會召集人蘇宏達指這份資料沒有辦法證實自己是寫作者，因此不把這個證據當作證明；他更指，台大認為因為余生先畢業、自己後畢業，因此自己抄襲他，如果當年他不提供資料給余生，今天根本不會坐在這裡，他就是「好心被雷劈」，好心答應老師提供民調資料。

林智堅痛批，台大完全無視他提出的人證和事證，要取消他台大碩士的資格，他相信新竹市民並不在乎他是不是碩士，因為當時他也還沒有取得學位，他是用自己的政績得到市民肯定，過去8年來施政滿意度也獲得肯定，在各項媒體的評鑑中名列前茅。

林智堅並指控，蘇宏達未審先判，台大學倫會也無視自己提出的說法，他已經寄信要去學倫會捍衛清白，但是很訝異，今天人還在另一個記者會，就突然聽到台大要開記者會，「我是一頭霧水，你說有沒有被突襲的感覺？當然有被突襲的感覺！」他說，在學習過程中他非常珍惜，在撰寫論文過程中，也非常珍惜老師的指導，如果他不把資料提供給余生，今天根本不會在這裡，「我沒有辦法理解，也很難接受，台大學倫會最後做出取消我碩士資格的審定！對於我人格的抹煞、對於我的清白，是很大的影響！」