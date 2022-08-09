台男連夜跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

▲24歲台男跳樓逃出受困處。（示意圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

近期海外打工詐騙事件頻傳，外交部自2021年至今已經接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起。一名24歲的台男更是連夜跳樓逃命，才順利回到台灣，並揭露最年輕的台灣受害者年僅15歲。

海外打工淘金案層出不窮，警方1日為此到桃園機場宣導，就正巧碰上要飛往柬埔寨的蘇姓男子，百般勸說之下才攔住他。5日又有一名陳姓男子在網路上看見高薪應徵文，相信匯款200萬元到柬埔寨就能到當地賺回400萬元，所幸在警方勸導後打消念頭。

▲警方到桃園機場舉牌宣導。（圖／民眾提供）



根據《中時新聞網》報導，24歲的男子阿忠（化名）7日從柬埔寨飛回台灣，他在2年前因詐欺案遭通緝，隨即被警方逮捕，更淚訴自己過去2個月在柬埔寨被剝削的過程。

阿忠提到，他抵達金邊就被帶去剃光頭、扣護照，和約20多個台灣人被關在一起，每天工作16小時，專門詐騙大陸人，同夥中年紀最小的僅15歲，期間目睹許多女性被帶走性侵，屋外也傳出槍響。

阿忠指出，他冒險偷回護照和手機，請姐姐協助訂機票，他5日深夜便從2樓跳下，忍痛走了20分鐘，在市區住了一晚才在7日順利搭機回台。