「淑芬，我只是要買麥當勞給妳吃」　真愛哥街頭哭求女友爆紅

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞一對華裔情侶近日在街頭爭吵，期間男生為了哄女友，語帶哭腔，不停跳針哭喊「我只是要買麥當勞給妳吃罷了」。如今監視器畫面曝光，男生這句話變成熱門金句，在網路上瘋傳，卻也被不少酸民攻擊「女生很胖」。對此，男生出面霸氣護愛，「我就是喜歡她肉肉的樣子！」

8月2日晚間，一對情侶在巴生一處商業區街頭發生爭執，女友疑似想吃蛋糕，但不滿男友買錯，氣得轉身離去。監視器清楚拍下，男友滿腹委屈追上去，邊哭邊跳針解釋「我只是要買麥當勞給你吃罷了！」結果畫面被PO上網後，這句台詞迅速走紅，在網路上流傳。

▲男生真情流露哭喊：「淑芬，我只是要買麥當勞給妳吃罷了！」（圖／翻攝自臉書）

不過，男生在過程中一時情緒激動，踹了一腳路邊的飲水機，又一手扯下管線，導致飲水機應聲倒地。後來男子疑似想到破壞行徑可能被拍下，急忙拉著女友離開，但女生還沒有消氣，不停想甩開男生的手，還一邊斥責「不要碰我」。

店家發現飲水機被破壞後，相當不滿，在臉書貼出影片尋人。原PO表示，這對情侶一度聯繫答應賠償，但後來卻不了了之。

▲男生拉著人離開，但被女方頻頻甩開。（圖／翻攝自臉書）

眼見網路炎上，男生錄製影片澄清，強調他不是要幫麥當勞打廣告，而是擔心女友餓到，才執意要對方吃麥當勞，沒想到會因此起衝突。至於很多網友攻擊「為何女友那麼胖，還要給她吃那麼多？」男方不服回應：「我就是喜歡她肉肉的樣子，我很疼她、很愛她，她沒有吃，我就叫她吃一點。」

男方反問，「你若喜歡一個女孩子，就不會在意她肥或瘦，而有時女生會比較撒嬌，作為男生，我們就有責任去哄她，難道她一整天沒吃東西，就不用管她了嗎？」他解釋，當天女友從下午就沒吃東西，他又晚下班，那時只剩麥當勞還在營業，但女友突然不想吃，兩人就起了爭執。

男生解釋，他不是故意要破壞飲水機，是不小心才踹到，希望網友們高抬貴手，別再留言攻擊。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年