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士林「巨球」功能揭密！北藝「鏡框式劇場」是全球首見　開幕日曝

▲▼ 臺北表演藝術中心 興建中（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲位於士林的「臺北表演藝術中心」今年6月竣工，預計明年1月試營運。（資料圖／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

臺北表演藝術中心建築「巨型球體」長期引人注目，如今宣告6月竣工，預計明年1月試營運。執行長王孟超表示，其中最引人好奇的「球體本身」就是未來的「鏡框式中劇場」，800席座位每個位置都跟舞台等距，是全球首見設計。而整座北藝未來能「同時進行10場演出」且彼此不干擾，全世界都還沒有過這樣的空間，能對接21世紀劇場的各種想像！

▲▼臺北表演藝術中心設計。（圖／臺北表演藝術中心提供）

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▲臺北表演藝術中心設計揭密球體「鏡框式中劇場」設計。（圖／臺北表演藝術中心提供）

臺北表演藝術中心（簡稱北藝）建築蓋了10多年，設計引發諸多爭議，工程也面臨許多困難，終於要在今年5月1日正式掛牌，預計6月30日竣工，緊接展開一步步驗收，還會邀請藝術家進場試演。王孟超強調，會按部就班、以苛刻的標準來驗收，不會像某些國內外劇院因面臨選舉問題，在倉促之下開幕

▲▼臺北表演藝術中心6月竣工，預計2022年試營運極開幕，執行長王孟超說明建築及藝術計畫，優人神鼓創辦人劉若瑀接任董事長。（圖／記者林育綾攝）

▲王孟超說明建築設計，建築師透過麻辣鴛鴦鍋的靈感，以「劇場魔術方塊」創意構成，採用「3+1」設計為主軸。（圖／記者林育綾攝）

北藝由曾獲得普立茲獎的國際建築師Rem Koolhaas所領軍的OMA建築事務所，以及臺灣知名的姚仁喜建築師的大元建築工場共同打造，透過麻辣鴛鴦鍋獲得的靈感，以「劇場魔術方塊」創意構成，採用「3+1」設計為主軸。

雖然工程一度遭逢困難，不過王孟超說，如今的成果跟當初的設計圖可說是如出一徹，而且在疫情之前，雷姆・庫哈斯幾乎每2到3個月就會來台一次監工，不是站旁邊看而已，而是到處爬上爬下，弄得全身髒兮兮，就是確保每個細節環節，現在則是透過視訊。

▲▼臺北表演藝術中心6月竣工，預計2022年試營運極開幕，執行長王孟超說明建築及藝術計畫，優人神鼓創辦人劉若瑀接任董事長。（圖／記者林育綾攝）

▲如今的成果跟當初的設計圖可說是如出一徹。（圖／記者林育綾攝）

北藝裡頭除了1500席的「大劇院」；還有800席的「鏡框式中劇場」，就是外界矚目的銀色巨型球體，是全球首見的設計，每個位置都跟舞台等距，即使是包廂最後一排，跟台上仍具備前所未有的互動感，同時又能享有包廂的私密、親密感，很適合親友揪團看表演，他估計這裡可能會是未來搶票熱門位置。

而「多型式中劇場」也是國內目前最大的「黑盒子劇場」，有500至800席，舞台無固定，座位為可拆式，提供未來實驗性劇場更多發揮空間。此空間跟「大劇場」還能合併成容納2300席的「超級大劇院」，舞台面積將是全國最大，空間充足，用來作沈浸式劇場也非常合適。

▲▼臺北表演藝術中心設計。（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲北藝除了全球首見「鏡框式中劇場」，還會有全國最大「超級大劇院」。（圖／臺北表演藝術中心提供）

他說，國內甚至全世界，都還沒有過北藝這樣的劇場空間，舞台包括鏡框式、黑盒子式、戶外⋯等，廣場裡還藏了一個小戲台，未來「10場演出可以同時發生」且彼此不會互相干擾

他有信心北藝能夠對接並滿足「21世紀劇場的各種想像」，藝術家未來進入後，才會理解它的獨特、開放、多元想像，可能會因為空間帶來靈感。而目前技術人員也陸續進駐工地，因為很多設備都是前所未有，要受訓好幾十個鐘頭。

▲▼臺北表演藝術中心（圖／取自臺北表演藝術中心臉書）

▲臺北表演藝術中心預計今（2021）年6月竣工，2022年1至3月試營運，7至9月開幕。（圖／取自臺北表演藝術中心臉書）

北藝預計今年底完成驗收，明（2022）年1月至3月試營運及優化，4月起全館根據測試情形再優化，計劃在7月至9月正式開幕。不過他說，任何場館都不可能一步到位，試營運期間一定會有問題需要修正，屆時很多缺點也一定會被外界放大檢視，還盼望民眾能多點耐心，團隊也會盡力做到最好。

▲▼臺北表演藝術中心6月竣工，預計2022年試營運極開幕，執行長王孟超說明建築及藝術計畫，優人神鼓創辦人劉若瑀接任董事長。（圖／記者林育綾攝）

▲臺北表演藝術中心執行長王孟超（左）、新任董事長劉若瑀（右）。（圖／記者林育綾攝）

目前在藝術計畫方面，也持續人才培育、藝術扎根等，包括舉辦臺北兒童藝術節、臺北藝術節。因此除了硬體上的建設，在軟體上也會持續發展，也會與其他場館串連，例如「馬戲棚計畫」將與衛武營的馬戲平台串聯對接、南北資源整合讓效益極大化。

北藝也邀請優人神鼓創辦人劉若瑀擔任董事，提供國際視野。王孟超說，臺灣表演藝術未來是「大場館時代」，不再是團體單打獨鬥，而是場館共同合作，把藝術家送出去打「國家隊」。

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