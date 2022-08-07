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獨／草屯4死血案倖存者醒了！賴敏男父親節前順利拔管「自主呼吸」

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南投康建4死血案唯一倖存的賴敏男，在父親節前順利拔管可以自主呼吸。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

南投縣草屯康建生技公司7月驚爆4死血案，唯一倖存的康建創辦人賴敏男昏迷半個多月後，已經在8月初順利拔管，能夠自主呼吸。據悉，賴敏男現在雖已清醒，與人簡單互動、點頭，卻還無法說話，於自己身在何處仍相當混亂，但每天都在進步中。

康建生技公司以生產牛樟芝聞名，7月14日下午4點多，離職員工李鴻淵疑因個人私仇，手持軍火前往康建埋伏，先潛入園藝資材室將賴敏男弟弟賴鋕卿與園藝課長劉慶杉雙手反銬在椅背，行刑式朝2人頭部槍致死。之後又趁著下班時間，長驅直入到康建辦公室射殺賴敏男的女兒賴彥予，以及會計主任張嘉綺，賴敏男則在與李鴻淵搏鬥時，頭部遭開槍擊中，所幸彈卡在頭骨倖存並送入加護病房搶救。

▲▼康建科技命案，賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲賴敏男遭李鴻淵持槍射中頭部，子彈卡頭骨倖存，父親節前順裡拔管自主呼吸。（圖／民眾提供）

李鴻淵對公司不滿，儘管離職8年，但仍疑難放下舊恨，逢人就抱怨康建以及賴家，而康建全廠上下也都知道李鴻淵內心憤恨，過去李鴻淵還在半路攔截死者之一張嘉綺的麻煩，讓張嘉綺衝回公司求救，人人都擔心受怕會遇上李鴻淵。

據悉，原本賴彥予14日當日下午曾說想上樓休息，卻沒上樓，結果在辦公室看到李鴻淵突然走入，嚇得大叫，下一秒就遭李鴻淵朝頭部開槍擊斃，而當時人在屋外與客人抽菸的康建負責人賴敏男聽到槍聲衝回屋內，見女兒倒臥血泊中，急得與李鴻淵搏鬥，扭打中，李鴻淵往賴敏男的頭部開了一槍，而與賴敏男一起抽菸的客人則嚇得衝到950公尺外的雙冬派出所報案。而警方在21小時後，抓到人逃逸到台中，並躲藏在養生會館中的李鴻淵，查扣3把槍枝、179發子彈。

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