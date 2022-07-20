賴敏男獨子明返台處理妹妹後事　家屬籲「讓雙冬恢復平靜生活」

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男遭開槍擊中頭部，所幸搶救後生還，目前還在加護病房觀察。（圖／民眾提供）



突發中心／台北報導

南投草屯康建生技傳出槍擊血案，造成4死1重傷，其中被稱為「牛樟芝之父」的康建負責人賴敏男，目前人還在醫院加護病房，今天傳出病況好轉，賴家親友相當開心，也透露，賴敏男唯一兒子明天就回從加拿大返回台灣，協助處理妹妹賴彥予後事，但須先經過3+4天居家檢疫，「若沒有到防疫旅館，應該會在新竹親友家隔離！」

▲康建生技命案，賴敏男送醫時還頻頻摸頭。（圖／民眾提供）



賴敏男育有2女1男，唯一的兒子在小時候就被送到加拿大念書，之後也在加拿大定居；大女兒健康狀況不佳，所以長期住在療養院；而2女兒賴彥予則跟父親在公司上班，擔任會計一職，卻在這次槍案中喪命。賴彥予的後事則暫由其他親友打理，等到賴敏男兒子返台處理。

由於賴彥予未婚，15日遺體相驗後就已經由其舅舅帶回新竹；賴敏男的妹妹以及其他親友則會從草屯到台中探視賴敏男，而賴敏男的病況也逐步好轉，令家屬相當振奮。

對於凶嫌李鴻淵痛下殺手原因，檢警還在調查，但現又傳出可能又與賭博借貸相關。家屬也不滿，駁斥外界胡亂揣測，期盼各界還給雙冬平靜生活，也希望賴敏男能盡快康復回來主持大局，「謝謝大家關心，莫須有的揣測只會造成更多傷害，不要再造成賴家的困擾，甚至影響到當地雙冬人的生計，畢竟康建的員工都是雙冬人，他們也需要趕快恢復上班！」