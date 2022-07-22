南投4死！賴鋕卿告別式　協力廠商盼「賴董早日回公司主持大局」

▲賴家人先前到命案現場招魂，22日則在草屯殯儀館舉行賴鋕卿告別式。（圖／ETtoday資料照）



記者白珈陽、許權毅／南投報導

南投草屯康建4死血案，家屬今(22)日舉行賴鋕卿告別式，許多南投地方人士、康建下游廠商前來捻香，其中有康建相關廠商表示，希望能夠早日破案，釐清李鴻淵動機，並且期盼賴敏男能早日康復，回來公司主持大局，並讓雙冬恢復平靜免得人心惶惶。

▲康建下游廠商向蔡培慧說，期盼賴敏男早日康復，回來主持大局，並且找出幕後藏鏡人。（圖／ETtoday資料照）

賴鋕卿告別式今日上午在草屯殯儀館舉行，公祭現場包含草屯鎮長簡景賢、南投縣長參選人蔡培慧以及多位縣議員、立委服務處代表都到場致哀。與康建有合作關係的下游廠商、賴鋕卿的親友鄰居也到場捻香致意。賴鋕卿兒女、女婿則代表家屬雙手合十向眾人答謝。

▲賴鋕卿的陳姓女婿日前進行招魂儀式，擲筊15次才獲得聖杯。（圖／ETtoday資料照）



先前賴鋕卿女婿到命案現場進行招魂，擲筊時遲遲沒出現允杯，約15次後才有3次連續聖筊。女婿當時說，岳父沒有跟別人有深仇大恨，「我岳父唯一缺點就是人太好，什麼事都願意幫忙」，只想問嫌犯「做這個，害不害怕死刑？」。

李鴻淵則在20日傳出在看守所內快篩陽性確診，所方已將李換舍房，與其他確診收容人同住。至於李鴻淵仍未回到現場進行模擬，南投檢方表示目前雙冬案相關偵查作為均積極處理中。

▲南投檢方表示，目前雙冬案積極偵查中。（圖／ETtoday資料照）