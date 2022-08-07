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以色列警告：針對加薩的空襲可能持續一週

▲▼以色列和巴勒斯坦衝突不斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列和巴勒斯坦衝突不斷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴勒斯坦自治區加薩市6日綜合外電報導

以色列軍方今天警告，針對加薩地帶巴勒斯坦武裝分子的致命空襲可能持續一週。這堪稱以巴情勢自去年5月爆發11天衝突以來，再次升高至最嚴重局面。

法新社報導，以色列自稱被迫對伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）展開「先發制人」的行動，堅稱在加薩邊境的緊張局勢延續多日後，聖戰組織即將計劃發動攻擊。

武裝團體哈瑪斯（Hamas）控制的巴勒斯坦自治區衛生當局表示，自5日以來，共有15人喪生，其中包括1名5歲小女孩，另有120餘人受傷。

與此同時，以色列平民紛紛前往防空洞避難。法新社記者晚間在特拉維夫（Tel Aviv）地區聽到空襲警報。

以色列今天對加薩走廊發動致命空襲，巴勒斯坦武裝組織則以一連串火箭砲回擊，引發人們對2021年5月為期11天衝突重演的擔憂。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，開羅正與雙方「晝夜不停地協商」，不過截至目前，雙方都拒絕結束敵對行動。

加薩的日常生活已陷入停頓。電力公司表示，以色列關閉其過境關卡後，當地唯一發電站已因缺乏燃料被迫關閉。

加薩衛生部表示，接下來的數個小時將非常「關鍵且相當困難」，受到缺電影響，該部可能在72小時內暫停各項重要服務。

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