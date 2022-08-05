瘋電影／闇黑電話　嚇死父母的無差別擄童殺人案

文／賴賴

瘋言瘋語：



敘事流暢，復古風格，整體感是好看的，有著不同於B級驚悚片的質感，從鄉村兒童失蹤案開始，小孩不斷失蹤卻沒有下文，從人物塑造到案件發生，一個男孩如何赤手空拳逃走，這是一部不容易操作的劇本，一不小心就陷入絕對不可發生的兒童被殺電影，所以男孩絕對必須逃出來。

劇情中的強壯威猛男，都不敵變態殺手，這又加強設定了小男孩逃脫的難度，密室逃脫的戲碼，成本低，製作簡單，就看劇本如何發揮，而這部片的編劇有著不同過去看過的驚恐思維，不再壞人不斷出現的恐懼設計，而是增加小男孩求生的機會與可能性，創造了靈異電話，由受害者來電的援助，非常喜歡這個設計，鬼並不一定可怕，但人是真的有很可怕的，整體感是好看的，果然環球出品有一定的質感，難怪伊森霍克願意來參演。

片 名：闇黑電話

英文片名：The Black Phone

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2022-07-01

片 長：01時43分

導演： 史考特戴瑞克森(Scott Derrickson)

演員： 伊森霍克(Ethan Hawke) 、 傑瑞米戴維斯(Jeremy Davies) 、 詹姆士蘭森(James Ransone) 、 瑪德琳麥克羅(Madeleine McGraw) 、 梅森塔姆斯(Mason Thames)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業

劇情大綱

「電話壞了，但它仍然在響。」

導演史考特德瑞森回歸根源，執導他擅長的恐怖類型電影，並且再度和製作恐怖類型片首屈一指的布倫屋製作公司合作，推出一部全新恐怖驚悚片。

一個害羞但聰明的13歲男孩芬尼，被一名變態殺手綁架，並被關在一間經過隔音的地下室，所以不管他如何大聲尖叫也沒有用。當牆上一具壞掉的電話開始響起時，芬尼發現他可以聽到殺手之前的受害者的聲音，而且他們亟力想要確保他們發生的慘事不會發生在芬尼身上。

這部電影由曾經四度入圍奧斯卡金像獎的伊森霍克演出他演藝生涯中最可怕駭人的角色，新生代演員梅森塔姆斯則首次演出他的電影處女作。《闇黑電話》一片由《凶兆》、《驅魔》以及漫威超級英雄片《奇異博士》編導史考特德瑞森擔任製片、導演及共同編劇。

《闇黑電話》一片的編劇是史考特德瑞森及羅柏卡吉爾（《奇異博士》、《凶兆》系列電影），根據作家喬希爾收錄在他的《紐約時報》暢銷短篇小說集《20世紀的幽靈》中的同名短篇小說改編。這部電影由史考特德瑞森及羅柏卡吉爾的彎曲公路製作公司（Crooked Highway）製作，由環球影業暨布倫屋製作公司出品。製片是傑森布倫、史考特德瑞森及羅柏卡吉爾，執行製片則是萊恩圖瑞克以及克里斯多福華納。

▲兄妹感情好很重要，妹妹拚了命就哥哥。

▲擄童已經很恐怖了，還戴著恐怖面具，罪加一等。

▲妹妹的第六感極強，想辦法夢見哥哥被抓去哪，警方也協助調查。

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