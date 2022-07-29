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瘋電影／外星+人　外星人的監獄在人腦你有發現嗎？

文／賴賴

▲▼外星+人。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這恐怕不是小朋友可以看懂的電影，但是絕對是喜歡看電影的嗜影者不可錯過的新鮮電影，整部片流暢好看，場場飽滿，所以來看電影必須要聚精會神，不然一下子就會漏掉重點而看不懂，顛覆了電影課本說的邏輯不能太多的原理，這部片有科幻、有神奇、有未來、有過去，過多的邏輯超不清醒就會看不懂，但真的是一部非常有創意且勇敢的昂貴作品。

大量的電腦特效外星人、飛碟和穿越，古今中外，上天下海，這還真是韓式好萊塢動作片，沒有一刻休息，且動作腳色有喜感相伴，外星人則有英雄和壞蛋，人類只有一個女主，飽和的劇本，滿滿的新梗，眾多的大排，這部電影真的是有夠旗艦的。

個人是非常喜歡這部顛覆所有教科書的禁忌，徹底完成的動作喜劇，法寶的部分加強的創意喜感，確實當外星人來的時候，如果沒有這些法術，人類哪有辦法，總要給戲找一個出口，再將邏輯收回去，整體感是好看的，不想劇透所以去看就對了。


片　　名：外星+人
英文片名：Alienoid
類　　型：動作、科幻、奇幻
上映日期：2022-07-27
片　　長：02時22分
導演： 崔東勳
演員： 柳俊烈(Ryu Jun Yeol) 、 金宇彬(Kim Woo Bin) 、 金泰梨(Kim Tae Ri) 、 蘇志燮(So Ji Sub) 、 廉晶雅(YUM Jung-ah) 、 趙祐鎮 、 李Ha-nee(李荷妮)(Lee Ha-nee) 、 金義城 、 辛正根 、 李是勳
國　　家：韓國
語言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

2022年的現在，卡德（金宇彬 飾）與森德住在地球，管理被關在人類體內的外星人囚犯。某日，首爾上空出現了太空船，刑警文道錫（蘇志燮 飾）目睹到奇特的景象……另一方面，在630年前的高麗時代，不像樣的道士無勒（柳俊烈 飾），和能發射雷電的女子以安（金泰梨 飾），為了奪取有著鉅額賞金的神劍，互相欺騙對方。而尋找神劍祕密的兩位神仙黑舌（廉晶雅 飾）和青雲（趙祐鎮 飾），以及戴著面具的自藏（金義城 飾），都一同加入這場神劍爭奪戰，太空船也從深谷中綻放光芒浮起來了……2022年，追捕被關在人體內的外星人囚犯的他們；1391年高麗末期，爭奪傳說中的神劍的道士們……時間之門開啟，一切開始轉變！

▲▼外星+人。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲穿著古裝拿槍還有童稚帥氣感，只有金泰梨駕馭得了。

▲▼外星+人。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲極度細瘦長的金宇彬，外星人根本不用演吧，本人就是吧。

▲▼外星+人。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這三個喜感人物，是這本電影的重要靈魂。

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