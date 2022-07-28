瘋電影／分手的決心　當你說愛我的瞬間你的愛情就結束

文／賴賴

瘋言瘋語：

看海報立刻聯想到1992年梁家輝的《情人》，從指尖散發出強大的情慾，而這片有著類似的愛情藩籬，愛上不可愛上的人，羅密歐與茱麗葉，梁三伯與祝英台，和現代的警察與殺人犯，多了一項元素，使得電影增加了犯罪內涵和不流於俗套的愛情內涵操作，結局令人痛徹心扉的無奈，劇本太強大了，非常韓國也非常好看。

朴贊郁導演使用了大量的蒙太奇強調腳色情緒，以及加快影像敘事節奏感，非常聰明的手法，從一個犯罪案件的包裝下，完全沒看出其中的愛情元素，到了最後，那個像是凡事輕描淡寫，分不清所說內容真偽的女主角，為了一句真心關懷而赴湯蹈火，粉身碎骨。

這部片除了劇本本身強大，導演細膩深刻的手法，最厲害的還有演員的襯職，通常這麼花俏的手法操作，演員演技多半會被強大的導演色彩淹沒，而美麗的湯唯，堅定而混亂的眼技，活絡了腳色的生命力，最厲害的還是男主朴海日，他非常擅長這種在高等教育程度包裝下的慾望眼神，像是道德強大卻滿眼的情慾渴望，但又不能顯現出「髒髒」的感覺，很棒的詮釋演藝，非常精彩。

結局真是令人肝腸寸斷，從結局才閱讀到這個女主的悲慘人生，與對愛如此渴盼的真摯，這劇最強大令人難以忘記的對白是女主著男主說：「當你說愛我的瞬間，你的愛就結束了，當你的愛結束時，我的愛就開始了。」完全地描述了警官與女主的對應關係，真的是五顆星的經典作品。

片 名：分手的決心

英文片名：Decision To Leave

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2022-07-15

片 長：02時19分

導 演： 朴贊郁(Park Chan-wook)

演 員： 湯唯(Wei Tang) 、 朴海日(Hae-il Park) 、 李貞賢(Lee Jung-hyun) 、 高庚杓(Go Kyung-Pyo) 、 朴埇佑(Park Yong-woo)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

一起男子從山頂墜落身亡的意外，讓刑警海俊（朴海日 飾）遇見死者妻子宋瑞萊（湯唯飾）。面對丈夫的死沒有特別情緒的瑞萊，不同於一般的死者家屬，這讓警方開始對她產生懷疑。海俊在調查瑞萊案發當天的不在場證明、訊問以及跟監埋伏的過程中，他發現自己愈來愈在意她。另一方面，令人難以捉摸的瑞萊，即使知道海俊對自己抱持疑心，仍毫不猶豫地面對他。隱藏真心的嫌犯，以及對嫌犯同時產生疑心和關心的刑警，他們最後的決心究竟是……？

▲美女到哪都是最難以抗拒的誘惑，但男人總說是被勾引。

▲真心喜歡彼此，尤其在重重束縛下慾望更加強烈。

▲男主不認為自己曾經說過愛女主，但是愛真的需要明明白白的像簽約的說出來才算嗎？

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