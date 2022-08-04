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銷魂排毒陣狂吸老司機！他排隊等G奶妹喊：下一位　結果警察來了

▲▼高雄G奶妹做半套每次1800！照片、本尊差很大，竟仍吸老司機排隊等她。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄G奶妹做半套每次1800！照片、本尊差很大，仍吸眾多老司機排隊等她。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區某SPA會館涉嫌違法從事色情性交易，網路並PO出不少火辣辣的服務生照片，並編號供客人選擇。其中，一名編號17號的G奶妹童姓女子雖然本人與照片相差甚遠，但仍吸引不少老司機指名要她。警方2日前往埋伏，當場查獲童女與1名吳姓男客進行半套性交易，現場帶回3男1女。

警方經派員探訪，2日下午4點多前往埋伏SPA會館埋伏，在聽聲研判開始進行性交易行為後、執行搜索，現場查獲23歲負責人鄭男、21歲性工作者童女及53歲客人吳男、28歲客人黃男。

▲▼高雄G奶妹做半套每次1800！照片、本尊差很大，竟仍吸老司機排隊等她。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在聽聲研判開始進行性交易行為後、執行搜索，現場查獲23歲負責人鄭男、21歲性工作者童女及53歲客人吳男、28歲客人黃男。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄G奶妹做半套每次1800！照片、本尊差很大，竟仍吸老司機排隊等她。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，該場所負責人鄭男以每次新台幣1800元代價，媒介女服務生提供半套性交易並拆帳得利。被逮的童女在店內編號17號，擁有G奶好身材，雖然本人跟照片相差甚遠，但功力好，吸引不少老司機點名。

當天童女先接待53歲的客人吳男，遭到警方當場查獲，而另名28歲客人黃男，其實就正在外面排隊等候童女服務，沒想到交易還沒做成，就慘遇警方臨檢，同樣也被查獲。

▲▼高雄G奶妹做半套每次1800！照片、本尊差很大，竟仍吸老司機排隊等她。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲負責人鄭男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案於偵訊後，將性工作及男客等3人，依社會秩序維護法函請簡易庭裁處，負責人鄭男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦。
 

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