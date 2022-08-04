所得稅總稅收破8800億創新高　綜所稅收淨額成長26%

▲財政部報告所得稅結算申報情形。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀、陳家祥／台北報導

財政部4日於行政院院會上報告110年度所得稅結算申報情形，總稅收達8838.28億元，創下歷史新高，其中，綜合所得稅稅收1749.30億元，較上年度成長26%，而營利事業所得稅則為7088.98億元，較上年度成長54%。

110年度所得稅結算申報因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，全面延長為2個月，於6月30日辦理完成。綜合所得總申報件數644.70萬件，自繳稅額扣除退稅額後之稅收淨額1749.30億元，較上年度1389.01億元，增加360.29億元。營利事業所得稅總申報件數102.6萬件，較上年度99萬件，成長4%；總自繳稅額新臺幣7088.98億元，較上年度4606.43億元，增加2482.55億元。

財政部表示，綜合所得稅增加，主因是薪資及營利所得增加，而營利事業所得稅的成長，主要是上市(櫃)公司110年度整體獲利較上一年度成長所致。

另外，為提供納稅義務人優質便捷的報稅服務，財政部今年強化綜所稅手機報稅服務，開放編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，並新增行動支付及電子支付帳戶繳稅服務，大幅提升手機報稅便利性，手機報稅件數達125.45萬件，較去年同期增加41.52萬件，占整體網路申報件數456.92萬件之比率為27%。