太熱開冷氣！婆婆嫌浪費錢「氣到離家出走」　尪1舉動她超心寒

▲大陸河南一名人妻因天氣太熱在家中開了冷氣，為此和婆婆起爭執，丈夫竟揚言要將妻子趕出家門。（圖／翻攝今日頭條）

圖文／CTWANT

大陸河南一名人妻因天氣太熱在家中開了冷氣，沒想到卻引起婆婆不滿，2人為此產生爭執，沒想到丈夫得知後，竟做出1舉動，讓妻子相當心寒且滿腹委屈。

綜合陸媒報導，河南開封一名人妻因為天氣太熱，在家中開冷氣，沒想到婆婆卻認為，天氣還不是到非常炎熱，開冷氣是浪費錢，但人妻認為「夏季開空調不是很正常的事情嗎？再說開空調能耗多少錢電費呢？」2人因此發生爭執。

沒想到婆婆說不過媳婦，一氣之下竟連夜離家出走，兒子得知後急壞了，趕緊出門找人，一直到淩晨左右才將其找回，婆婆被找回後，立刻向兒子訴苦，「兒媳婦太不懂事了不知道為家裡節省開支，我就說了幾句不讓她開空調，結果她還要不依不饒與我爭論。」

兒子聽到母親的抱怨後，轉頭就將妻子大罵了一頓，隨後更是揚言要將其趕出家門，妻子被罵後無奈又委屈，覺得只是想開個冷氣，至於這麼大動干戈嗎？不過她也沒有再反駁丈夫，默默將委屈吞下肚。

消息曝光後，網友紛紛留言「這樣的男人早離開早好」、「我相信等這位媳婦熬成婆的時候，不會因為兒媳婦開空調就辱駡兒媳婦」、「這個男人也不聰明，做法也不恰當。應該兩面來溝通，兩面哄著」、「這件事說到底，首先，兒子不應該偏向任何一方，要有自己對是非黑白的正確觀念，是誰耍脾氣任性不講理要擺清楚」、「趁早離了」。

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