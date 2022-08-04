中國軍事恫嚇回應裴洛西訪台　美參院外委會主席籲與台灣同在

▲參院外交委員會民主黨議員梅南德茲對裴洛西訪台給予讚賞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約3日專電

美國參議院外交委員會主席梅南德茲投書紐約時報，稱許眾議院議長裴洛西訪台是正確之舉。他說，美國有和台灣人民同在的道義責任，應與台灣合作更新軍備，嚇阻北京武力犯台。

梅南德茲（Bob Menendez）寫道，中共總書記習近平無疑在吸取俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，應用在北京對台圖謀上。美國與國際社會夥伴需要把握時間，應用俄烏戰爭啟示，為台灣制定並實行更有韌性的新策略。

他說，俄烏戰爭明確教訓是威權領袖近年因民主制度失靈、國際組織猶豫而更膽大妄為。因此，美國對台方針應該減少模糊。當今世界面對習近平領導的中國，維護台海和平穩定的有力、可信嚇阻必須有明確言行作為後盾。

文章提到，中國近年企圖以網路攻擊、散布假訊息分化台灣社會，以脅迫的經貿手段對付違背北京對台政策的國家和企業。中共解放軍對台灣虎視眈眈，似乎決心為未來幾年內侵台布局。

裴洛西（Nancy Pelosi）本週不畏北京威脅訪台，成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。北京當局除嚴詞譴責，還宣布4日至7日在台灣周邊6處海空域舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢急劇升溫。

梅南德茲表示，美國必須明白，北京未來無論如何都會採取更激烈的行動，因此，裴洛西不讓中國決定哪些人能訪台是正確的。北京強烈反彈應強化台北、華府、區域內各國的決心，美國跨黨派國會議員都意識到及時提供台灣人民必要支持的重要性。

他說，2014年俄羅斯併吞克里米亞傳達警訊，但西方國家未採取可能防止俄羅斯進一步侵略的行動，「我們不能在台灣議題重蹈覆轍」。

梅南德茲6月與聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。參議院外委會原訂今天審理這部法案，但稍早以主席須參與院會事宜為由而延期。

梅南德茲說，這部法案要求未來4年提供近45億美元安全援助、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）地位，將強化台灣安全。法案也支持台灣參與國際組織、多邊貿易協定，提出具體做法對抗中國影響力行動，讓北京對台採取不友善行為時付出慘痛經濟代價，並改革美國官僚作為以加強支持台灣民主政府。

他形容，這是自1979年台灣關係法以來美國對台政策最全面的重構。

文章寫道，中國正在軍事、經濟、外交及價值等國家安全層面挑戰美國，他與葛蘭姆擘劃的新願景能確保美國未來數十年更能捍衛台灣，以正確策略嚇阻北京惹是生非，讓習近平做出與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不同的選擇。

梅南德茲說，台灣人民希望能決定自身前途，美國並非世界警察，但肯定有和台灣人民站在一起的道義與現實責任，「如果我們袖手旁觀，就要接受形同放棄台灣，讓中國繼續無節制軍事、經濟、外交霸凌的結果」。