本土BA.5累計13例！李秉穎估疫情「微升」　青壯年第四劑沒必要

▲台大醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土BA.5累計13例，有4起為社區感染。台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎表示，台灣8、9月疫情可能跟英、美一樣，「只會上升一小波」，且重症、死亡不會增加，而在次世代疫苗購得前，台灣50歲以下的青壯年族群也沒有打第四劑的必要。

指揮中心公佈本周新增2例BA.5社區感染個案，分別有一家人、一職場接觸者驗出陽性，目前仍在等待定序結果。醫療應變組副組長羅一鈞表示，社區散發個案占比約2%，預期8月下旬BA.5個案佔比還會增加。

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李秉穎今（3）日上午出席帶狀皰疹衛教記者會，被問及疫情趨勢時表示，台灣8、9月可能會跟英美ㄧ樣，受到BA.5影響，疫情稍微上升，因為國人大多打過疫苗或曾經感染，群體免疫力足夠，不會像日本出現第二波高於第一波現象。

李秉穎也提到，在次世代疫苗購得前，台灣50歲以下青壯年不需要打第四劑。該說法與先前指揮中心發言人莊人祥所言不謀而和。莊人祥表示，目前第四劑開放政策都有研究根據，年輕族群接種第四劑抗體雖然會比第三劑提高一點點，但對於後續傳染與重症預防，都沒有顯著效果，「目前全球都沒有所謂全面接種議題，台灣也不考慮開放。」

食藥署日前核准幼兒BNT用於6個月到4歲幼童，指揮中心將召開ACIP會議進行專家評估。同為ACIP召集人的李秉穎表示，目前還在調查時間，應該就這一兩週會開會，不會拖過8月，但提到有不少副作用嚴重的孩童都在等待次單位疫苗，高端雖已完成12~18歲青少年試驗，但仍有待WHO認證後，食藥署才有可能批准使用。