「雞排+護國神茶」吃了30年　他見價格太佛心！內行：一瓶只要7元

▲原PO封稱麥香紅為「護國神茶」。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

許多人肚子餓，最想來一塊「銷魂雞排」，但價格直直漲，幾乎是一個便當價格。對此，有男網友直呼，從小到到看著雞排翻倍漲，所幸有一款「護國神茶」仍只要10元銅板價。文章引發討論，有人回應，現在仍買得到一罐7元價格，「現在還是有批發商賣168一箱，也是7元！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，他活了30年，物價飛漲有感，不過仍有一款「護國神茶」總是不離不棄，就是大家熟悉的麥香鋁箔包裝飲品。

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畫面可見，原PO嘴饞買了一份邪惡美食，讓他不禁感慨，「左邊的雞排已經漲了一倍，右邊的麥香紅茶還是維持10元銅板價！」

文章曝光後，引發近2千名網友熱議，「奶綠紅都10塊，超佛心」、「麥香我只服奶茶」、「10塊錢成本幾毛而已」、「表示以前賺翻了」、「沒有漲價要給他拍拍手，可惜味道變淡了」、「我還喜歡生活系列，尤其是生活泡沫奶茶」、「可見10元的售價還能抗通膨，這利潤真是驚人」、「現在還是有批發商賣168一箱，也是7元」。

一票吃貨也感慨，「1992年統一脆麵一包才5元，你就知道當年飲料利潤有多好」、「以前我在大潤發員工福利販賣機購買6元」、「20年前雞排35元、紅茶10元；20年後雞排70元，紅茶10元」、「真懷念雞排35元，三個100元的年代」。

▼內行表示，仍買得到7元批發價的麥香紅茶。（圖／翻攝爆廢公社二館）

