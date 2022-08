俄烏協議後首艘「運穀船」出港　烏克蘭糧食大亨死於砲擊

▲烏克蘭首批糧食終於出港。(圖/路透)



文/中央社

烏克蘭一艘運穀船1日離開敖德薩港,這是俄烏糧食協議簽訂後,首艘出港的烏國黑海穀物船,但烏南遭遇猛烈砲擊,導致1名烏國糧食大亨喪生,引發烏國政府指控俄方蓄意謀殺。

●俄烏協議後 首艘烏克蘭運穀船駛離黑海敖德薩港

土耳其國防部表示,自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑協議後,首艘烏克蘭運穀船已駛離黑海港口敖德薩(Odessa)。

土耳其國防部在聲明中說,懸掛獅子山共和國旗幟、載有玉米的貨輪上午8時30分(台北時間下午1時30分)離開敖德薩(Odessa)港,前往黎巴嫩。

聲明中說:「貨輪Razoni離開敖德薩港後,將前往黎巴嫩的黎波里(Tripoli),預料8月2日先抵達伊斯坦堡。在伊斯坦堡接受檢查後,該船將繼續接下來的行程。」烏克蘭方面表示,該船載了2萬6000噸玉米。

●烏克蘭黑海穀物船出港 基輔:全球感到如釋重負

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)表示,一艘載運烏國穀物的船隻已離開敖德薩港,這是俄烏糧食協議簽訂後,首艘出港的烏國黑海穀物船。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)為俄國入侵後首批穀物離開敖德薩港一事喝彩,稱「這令世界感到如釋重負」。

土耳其國防部長艾卡(Hulusi Akar)表示,這艘穀物船將於格林威治時間2日12時左右停泊在伊斯坦堡岸外,接受聯合檢查。

聯合國發言人則指出,秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)對此表示「熱烈歡迎」。克里姆林宮則稱,這項消息「非常具有建設性」。

●住家遭砲擊烏克蘭糧食大亨亡 俄黑海艦隊總部遇襲

烏克蘭表示,南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)遭遇迄今「最猛烈」砲擊,造成1名糧食大亨喪生。俄國則說,克里米亞的黑海艦隊總部遭無人機攻擊有6人受傷,迫使表揚俄國海軍的典禮取消。

尼古拉耶夫市長森克維奇(Oleksandr Senkevych)在Telegram寫道,尼古拉耶夫31日遭受大規模砲擊,「可能是迄今最猛烈的一次」。

尼古拉耶夫州長維塔利.金(Vitaliy Kim)表示,大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基(Oleksiy Vadatursky)與妻子的住家遭遇俄軍砲擊,夫妻倆雙雙喪生。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口,擁有自己的船隊和船塢。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示,俄軍特別針對瓦達圖爾斯基攻擊,他的死「不是意外,而是經精心策劃和組織的蓄意謀殺」。

In Mykolaiv, as a result of Russian shelling, the owner of the Nibulon company, Oleksii Vadatursky, was killed. Before the war, his fortune was estimated at half a billion dollars. He could afford to live in any country in the world, but until the very last he stayed in his home. pic.twitter.com/OwHQQu3z1M