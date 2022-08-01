　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

巴赫姆特變成主攻目標　烏克蘭令20萬平民撤離頓內茨克

▲▼ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

▲ 烏克蘭頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

中央社

俄羅斯持續猛攻烏東地區，無法逃離前線城市巴赫姆特（Bakhmut）的人，只能持續心驚膽跳地過日子；有機會撤離的人，則得與必須留在當地的親人淚別。

巴赫姆特是頓內茨克（Donetsk）地區少數仍由烏克蘭控制的城市之一，現在成為俄羅斯猛攻烏東的主要目標之一。

俄羅斯若成功拿下巴赫姆特，將能控制一條兼具戰略價值與補給功能的公路，打通前往該地區樞紐克拉莫托斯克市（Kramatorsk）之路 。

巴赫姆特7萬3000名居民中，逾1/3已經逃離當地，當局則是堅持將所有人自該地撤離。

那裡曾經是綠樹成蔭的小鎮，如今街市荒蕪，當地人日常生活的街道幾乎空無一人，路上只有戰車開過，和不斷對轟的火砲聲響，讓人膽戰心驚。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月30日敦促仍住在頓內茨克烏軍控制地區的剩餘20萬平民儘速撤離。

他說：「現在，愈多人離開頓內茨克地區，俄國軍隊能殺的人就愈少。」

烏克蘭政府已經宣布一項強制疏散的命令，並稱他們的目標是要在冬季來臨前，將所有人帶出去，因為用來提供天然氣的管線，已在俄烏戰爭期間遭切斷。

絕大多數拒絕離開巴赫姆特的人都有類似的故事，包括太窮、病得太重、年紀太大難以在新的地方重新開始生活等。

一名婦女說：「我的婆婆已經臥病在床5年了，我們不能丟下她。」

最近俄軍對該市的襲擊，造成3人死亡、多人受傷，讓原本認為不論如何都要留下來的人，開始重新考慮。

另一名婦女帶著三名孩子，分別是8歲、6歲和2歲，在巴赫姆特的撤離點等待巴士。

那名婦女和孩子淚流滿面向留在巴赫姆特的丈夫、父親道別，「因為有人必須這麼做」。

那名婦女的丈夫說：「我們原本預期一切都會好起來，但事與願違；不過，我覺得孩子的未來仍在這裏，因為總有一天局勢會再次穩定下來。」

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
獨／阿娘喂！加盟主違規佔騎樓開店　廖老大出面道歉
威力彩4.75億得主「捐出3500萬」！　北市府獲1千萬
快訊／裴洛西爆明天抵台　陸再警告「嚴重後果」
從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄
談及台海！李顯龍會見裴洛西　談話內容曝
獨／廖老大飲料店擺騎樓　官方火速開鍘！退36萬取消授權

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

巴赫姆特變成主攻目標　烏克蘭令20萬平民撤離頓內茨克

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

巴赫姆特變成主攻目標　烏克蘭令20萬平民撤離頓內茨克

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

尤文門將因遲到1分53秒　被球隊開罰122萬還好有隊友平分

LE SSERAFIM前成員金佳覽返校遭霸凌！　「桌子被寫滿髒話」近況慘

最冷7月！高雄交易量月跌20％　鳳山靠它逆勢成長

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字超多」　大票家長：我家也有

獨／阿娘喂！加盟主遭爆違規佔騎樓開店　廖老大出面道歉

視障女花15年等到心愛導盲犬　訓練師竟把狗「忘在車上5hrs」熱死

房東退押金「硬要扣15元」名目曝！租屋妹傻眼：沒跟她要過

打造「建管興利廉能永續」　雲林縣府辦理破解圖利與便民論壇

稱職守門員！潮州警+金融機構行員合作半年成功攔詐7件

散步經過「玻璃門」惡霸犬一秒故障　堅定拉不走網笑：哪裡可報修

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

軍武熱門新聞

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

女兵為何免教召？國防部低調曝原因

印度首艘國產航母交付海軍8／15入列 「大黃蜂、飆風」艦載機二選一

裴洛西啟程　解放軍多個單位發文「備戰」

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

烏東巴赫姆特變成主攻目標　

烏東戰俘營遭炸逾50死　澤倫斯基：俄犯下戰爭罪

國軍組成失衡　士官比士兵多一倍

美軍協防台灣...專家：「這1災難」恐讓全國崩潰

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

58萬義務役退伍　「從沒教召過」驚人比率曝

英國情報：俄軍烏東戰場「面臨兩難」

英情報局長稱烏克蘭必須贏　因習近平如鷹一般注視

更多熱門

相關新聞

烏克蘭「首批糧食」將出港　今年收成恐減半

烏克蘭「首批糧食」將出港　今年收成恐減半

烏俄戰爭進入第159天。土耳其國防部1日發布聲明稱，第一批烏克蘭糧食將在當地時間上午8時30分從敖德薩（Odesa）出港。而烏克蘭政府稍早也證實，載有烏克蘭首批穀物的船隻已經離開敖德薩港，並將駛往黎巴嫩。烏克蘭總統澤倫斯基近日警告，今年烏克蘭的糧食收成可能減半。

俄黑海艦隊總部遇襲　6人受傷

俄黑海艦隊總部遇襲　6人受傷

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

關鍵字：

俄烏戰爭巴赫姆特頓內茨克DonetskBakhmut

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面