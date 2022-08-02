揪團衝了！頂呱呱限時7天「1斤雞下殺7折」　每人限買2份

▲頂呱呱1斤雞下殺7折回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉肉控明天衝一波！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」強勢推出「大吃一斤」限時優惠，整整600克炸雞直接下殺7折，加碼還有銅板加價購活動，即日起至8月8日限時搶吃；另，拿坡里至8月31日前也有「炸雞買8送8」優惠，通通不能放過。

頂呱呱「1斤雞」重磅回歸了，滿滿600克的多汁原味炸雞直接下殺7折，只要199元（外送平台為259元）就能吃到，即日起至8月8日於全門市開跑，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

除外，即日起至8月31日凡憑《民雄鬼屋》電影票根至全台頂呱呱門市，消費任一品項就送可口可樂系列飲品中杯1杯，提醒部分門市未供應可口可樂系列飲品，將以其他商品替代。

▲拿坡里至8月31日前有買8送8優惠。

另，拿坡里至8月31日前也祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠，把握機會搶吃。

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