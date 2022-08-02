　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

揪團衝了！頂呱呱限時7天「1斤雞下殺7折」　每人限買2份

▲▼頂呱呱一斤雞 。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞下殺7折回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉肉控明天衝一波！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」強勢推出「大吃一斤」限時優惠，整整600克炸雞直接下殺7折，加碼還有銅板加價購活動，即日起至8月8日限時搶吃；另，拿坡里至8月31日前也有「炸雞買8送8」優惠，通通不能放過。

頂呱呱「1斤雞」重磅回歸了，滿滿600克的多汁原味炸雞直接下殺7折，只要199元（外送平台為259元）就能吃到，即日起至8月8日於全門市開跑，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

除外，即日起至8月31日凡憑《民雄鬼屋》電影票根至全台頂呱呱門市，消費任一品項就送可口可樂系列飲品中杯1杯，提醒部分門市未供應可口可樂系列飲品，將以其他商品替代。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里至8月31日前有買8送8優惠。

另，拿坡里至8月31日前也祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠，把握機會搶吃。

【你可能也想看】

►今天衝了！手搖飲「指定飲品買1送1」連7天搶喝
►身分證拿來！「這天生日」免費吃整盒可頌　加碼整月嗑爆買6送2
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
廈門解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」
快訊／裴洛西今晚飛抵松機　北市派「300警維安」再機動調度
陸突禁「百項台灣食品」　多家知名大廠入列！國貿局緊急報告
快訊／路透：多架解放軍戰機飛近台海中線
快訊／大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」
快訊／裴洛西訪台「桃機收恐嚇信」：3枚爆裂物在機場
快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點
快訊／雨彈範圍擴大！　12縣市豪大雨特報
快訊／台中街頭25人大亂鬥　18歲男遭砍死！
他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」？　網答案超一致
LIVE／裴洛西傳今晚抵台　外交部最新說明
警命飲料店7天內搬離　廖老大道歉：感謝眼紅的敵人
快訊／裴洛西40多人抵台住這！君悅酒店回應

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王買1送1、頂呱呱1斤雞下殺！「7大速食店」最新優惠懶人包

【廣編】TOTO與NAID精選最具參考價值衛浴改修案　投票把TOTO WASHLET®帶回家

超商限定！爽吃「哈根達斯雪糕、迷你杯」只要53元

揪團衝了！頂呱呱限時7天「1斤雞下殺7折」　每人限買2份

限時5天！超商「七夕咖啡飲品優惠」來了　爽喝大杯美式只要28元

美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝

重視樂齡族的髮質與健康！「美吾髮漢芳染」添加黑靈芝、何首烏抵抗歲月痕跡

有麻古珍奶！ Uber Eats千家餐廳「指定品項下殺8折吃」限時9天

中秋送禮就送「堡庇」！瑪德蓮品牌「open it.」推大甲鎮瀾宮聯名瑪德堡

《吃在天母》把自然盛上餐盤　「沃田辦桌」用味覺傳遞季節美好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

轎車山路盲彎逆向衝撞　騎士機警跳離呆站嘆氣

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

漢堡王買1送1、頂呱呱1斤雞下殺！「7大速食店」最新優惠懶人包

【廣編】TOTO與NAID精選最具參考價值衛浴改修案　投票把TOTO WASHLET®帶回家

超商限定！爽吃「哈根達斯雪糕、迷你杯」只要53元

揪團衝了！頂呱呱限時7天「1斤雞下殺7折」　每人限買2份

限時5天！超商「七夕咖啡飲品優惠」來了　爽喝大杯美式只要28元

美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝

重視樂齡族的髮質與健康！「美吾髮漢芳染」添加黑靈芝、何首烏抵抗歲月痕跡

有麻古珍奶！ Uber Eats千家餐廳「指定品項下殺8折吃」限時9天

中秋送禮就送「堡庇」！瑪德蓮品牌「open it.」推大甲鎮瀾宮聯名瑪德堡

《吃在天母》把自然盛上餐盤　「沃田辦桌」用味覺傳遞季節美好

裴洛西是否訪台　台灣要知道自己的戰略價值

花蓮2車相撞！白車駕駛腿骨折全身擦傷送醫　聯結車「折甘蔗」

海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚他很誠懇腳踏實地

外媒曝多架共機飛近台海中線　國軍將由「即時軍事動態」說明

快訊／台南市中心道路多處積水　 警冒大雨封鎖管制疏導交通

慈濟中區「船與傳」聯展起跑　南投聯絡處推茶竹在地文化館

便當炒青菜「幼蟲到蛹」全集齊！她一問傻了：老闆娘說是薑絲

七夕本週登場！拜月老正確流程、供品一次看　今年想脫魯必筆記

漢堡王買1送1、頂呱呱1斤雞下殺！「7大速食店」最新優惠懶人包

藍議員轟陳其邁消費台積電！　動土動工作秀「簡直新竹棒球門」

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

消費熱門新聞

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

28元喝美式！超商七夕咖啡飲品優惠

美吾髮「漢芳染」添加黑靈芝、何首烏抵抗歲月痕跡

終於等到了！超商限時咖啡買7送7

餐飲老闆無視尷尬掃貨佛心原因曝

超商哈根達斯買3送1、買10送10

foodpanda8月限定優惠碼來了

高雄大型樂高遊樂園動漫祭一次玩

頂呱呱「1斤雞下殺7折」爽吃7天

超商哈根達斯迷你杯、雪糕只要53元

炎夏臭轟轟無解一噴快速除菌消臭

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

9大速食店最新優惠懶人包

超商「大杯拿鐵買1送1」連喝3天

更多熱門

相關新聞

手搖飲8月爽喝檸檬系列第2杯半價

手搖飲8月爽喝檸檬系列第2杯半價

整個月都有！台灣茶飲品牌「翰林茶館」最新8月限定優惠來了，即日起至8月31日爽喝「特大杯檸檬風味系列飲品第2杯半價」，限外帶且須至APP領券才可享優惠，加碼內用還有「3大人氣茶食半價吃」小確幸；另，歇腳亭即日起至8月7日也祭出天天不同飲品「買1送1」優惠，通通不能放過。

手搖飲「指定飲品買1送1」連喝7天

手搖飲「指定飲品買1送1」連喝7天

Uber Eats連9天爽吃指定品項下殺8折

Uber Eats連9天爽吃指定品項下殺8折

關鍵字：

美食情報頂呱呱拿坡里

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

呂秋遠曾救援赴柬埔寨工作女子　遭囚細節曝光

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面