裴洛西爆明天訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅：讓我們拭目以待

▲裴洛西若訪台，陸軍方會有什麼反應？趙立堅：讓我們拭目以待。（圖／趙立堅、Nancy Pelosi推特）

記者邱晟軒／綜合報導

據外媒消息指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能於2日抵台。對此，中國大陸外交部今（1日）再度警告「解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果；至於陸軍方會有什麼樣的反應？趙立堅回答：讓我們拭目以待。

針對裴洛西可能訪台，中國外交部發言人趙立堅下午在例行記者會上表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果。

趙立堅強調，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

隨後，有記者提問「你剛才說軍方（解放軍）不會坐視不管，說中方嚴正以待，想請問中國軍方會做出什麼樣的反應？是不是前所未有的反應？」

趙立堅回應，裴洛西作為美國政府第3號人物的身份，決定了她訪問台灣必然高度敏感，不管她什麼時候以什麼方式赴台，這都將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係，必將造成惡劣的政治影響。

趙立堅強調，我剛才清楚地向美方做出進一步的明確表態，如果裴洛西眾議長訪台，必將採取堅決應對和有力的反制措施捍衛自身的主權和領土完整，至於是什麼樣的措施，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」