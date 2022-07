抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

▲俄羅斯駐英國大使館的推文,被推特認證是仇恨言論。(圖/翻攝自twitter/Russian Embassy, UK)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯駐英國大使館在官方推特上表示,要讓亞速營份子「羞辱地死去」,遭到烏克蘭國會議員索夫桑(Inna Sovsun)在內等人檢舉是鼓吹「種族滅絕」。推特也屏蔽這一則發文,並且認證這一則貼文就是仇恨言論。

俄羅斯駐英國大使館發文指出,亞速營武裝份子應該被處決,但不是被行刑隊處死,而是要絞死他們,因為他們不是真正的士兵,應該要「羞辱地死去」。

Hey @Twitter, @TwitterSupport, please block the account of the @RussianEmbassy for calling for murder and genocide of Ukrainians. It probably violates your community rules.

Or maybe, do you only block Ukrainian accounts? https://t.co/vDm1kv2KUu