瘋電影／偉大的印度廚房　女人月事來不可以睡床

文／賴賴

瘋言瘋語：

難以想像印度和中東一樣的踐踏女權至今，都絲毫沒長進，人權組織都不介入關懷嗎？已經看了好幾部印度電影，女人月事來連床都不能睡，沒有衛生棉，還得使用比抹布還髒的布條，那麼多邪教的印度，實在難以置信這個國家，還能生這麼多小孩出來。

電影流暢好看，原以為是美食喜劇，沒想到竟然是社會型態的探討，編劇人物塑造用心，將社會中的高知識份子，甚至為人敬重的法官，操縱著社會安危與教育下一代的老師，竟然正是這種極端落後，對女性人權踐踏的傷害者，而他們所主宰的社會正義與教育思想，會是正確的嗎？印度人權的落後真的是難以想像。

電影好看，看完相當同情那些印度媽媽。



片 名：偉大的印度廚房

英文片名：The Great Indian Kitchen

類 型：劇情

上映日期：2022-07-08

片 長：01時41分

導 演： 吉歐貝比(Jeo Baby)

演 員： 妮米莎沙賈恩(Nimisha Sajayan) 、 蘇拉伊雲賈拉莫杜(Suraj Venjaramoodu)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：天馬行空



劇情大綱

原本光鮮亮麗的舞者，嫁做人婦之後，廚房成了她僅有的天地。早上第一個起床張羅一家子的早餐，丈夫和公公用餐時與婆婆一起服侍在側，等收拾完男人們留下的一片狼藉後，再回到廚房獨自吃著剩菜。午餐為丈夫準備好營養均衡的便當更是必備的美德，讓丈夫吃著油膩的外食簡直是罪過。說也奇怪，男人在外吃飯會記得餐桌禮儀，在家卻總是像巨嬰，菜渣、飯粒永遠掉滿桌。在經歷一整天的忙碌，筋疲力竭的她還得應付丈夫例行性的房事。不知是幸還是不幸，一個月總有那麼幾天可以不用進廚房，適逢生理期的女人被全家視為不祥的存在，她被要求在河裡洗澡，分開吃飯，睡在柴房的地板上，等待著大姨媽過去，再回到日復一日的廚房戰場......她該如何在這場戰役中，重新奪回人生的主導權？

宛如印度版《82年生的金智英》，一位年輕女性在印度社會下從相親、結婚、到覺醒甚至反擊的全過程。本片探究父權制度下的社會如何磨蝕人性，將印度女性的一生束縛在廚房之中。此外，本片涉及「印度神廟禁女令」的報導，儘管「禁止女性入內參拜」已被最高法院裁定違憲，仍引發大批保守信眾的衝突。本片也因涉及這個敏感議題，而遭國際知名串流媒體如亞馬遜、網飛等下架。然而，觀眾給予高度的好評，使得亞馬遜串流平台在三個月後購進版權。

【關於電影】

婚後的世界只剩廚房！？印度主婦真實處境登大銀幕

本片為印度男性導演吉歐貝比自編自導作品，直指印度婦女步入家庭後，失去自我，甚至遭遇家人不平等對待的處境，宛如印度版《82年生的金智英》，引發印度女性高度共鳴。身為土生土長的印度男性，導演吉歐表示自己婚後很喜歡進廚房和妻子一起分工合作完成家務，「當我進到廚房才意識到廚房的工作是如此繁重、永無止盡。身為男性，進出廚房是一種選擇，但對印度女性而言，卻毫無選擇的餘地。對她們而言廚房簡直像個監獄。」於是他決定將一名曾經無拘無束、有熱情、有夢想的女性，在結婚後，從此成為廚房囚徒的遭遇搬上大銀幕。在寫劇本時，他訪談了許多身邊的女性親友，將她們的真實經歷置入劇本中。

全片可見大量女主角獨自安靜地在廚房勞動的長鏡頭不斷重複，從米飯、烤餅到醬料、奶茶，她俐落地切菜、開火、烹煮、起鍋，永遠被廚餘塞住的水槽、總是漏水沒人修理的水管、清理不完的滿地髒汙、滿手怎麼洗都洗不掉的菜味。導演期盼觀眾隔著銀幕，也能直接地感受到女主角的勞累、委屈和孤獨，因此片中的男女主角沒有姓名，只有「老婆」、「老公」的大眾化稱謂，讓每個觀看的人都能輕易地將自己代入其中。

大膽觸碰印度宗教敏感議題，置入「印度神廟禁女令」引爭議

除了刻劃女性的辛勞，導演吉歐也帶出印度傳統家庭禁止女性外出就業；因生理期而被全家視作不祥、強制隔離；女性必須等父親、丈夫、兄弟用完餐後才得以上桌用餐等荒謬陋習。此外，他更大膽將「印度神廟禁女令」報導置入片中。2018年9月26日印度最高法院裁定，禁止女性入廟的禁令違反憲法保障信仰自由的規定，下令喀拉拉邦政府應執行法院命令，讓神廟允許所有年齡層婦女入內參拜。對於這項法令，導演吉歐大表認同，「我很肯定這項法令將為印度女性權益開啟新局面，當時最高法院因此遭到許多宗教人士攻擊，我選擇將這則報導放入電影中，因為這些分歧都起源於家庭。」本片也因此受到牽連，遭國際知名串流媒體如亞馬遜、網飛等拒絕。

對此，導演吉歐表示自己只是陳述印度女性所面臨的真實處境，而非反對宗教，「事實上從一開始籌資金時我們就遇到許多困難，這在印度並不是一個討喜的題材，但我和我的團隊一致決定要拍一部特別的電影，無所顧忌地放手一搏。」電影問世後獲得高度討論與好評，特別是有許多女性觀眾紛紛湧進導演的Instagram私訊、留言分享心得，「她們激動地向我述說感動，因為這就是屬於她們的人生故事。很多女性為此寫了生平第一篇長篇影評，我很高興這部電影因她們的回饋而完整。」由於本片引發的熱烈迴響，亞馬遜串流平台終於在三個月後購入版權。

▲相親時家世背景是主視覺，人品則是工作背景教育程度可以取代，像是一樁雙方合意的交換買賣。

▲蜜月期，賀爾蒙還願意掩飾缺陷。

▲現實的妻子是免費的菲傭，生孩子的工具與合法洩欲的安全娃娃。

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