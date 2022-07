瘋電影／怪獸死了怎麼辦　政客無所不在老百姓自求多福

文/賴賴

瘋言瘋語:

這個概念真的很強,從來就是把怪獸打死,超級英雄獲勝,卻從沒想過清潔工該如何善後,這個創意超強,先是政府亂了方寸,再來是政府內部推託權責後,又以搶功勞為考量來思考解決問題的方法,並沒有人真的在乎人民可能遭受的風險,很厲害的主題結構,道出現今全球政治狀態。

電影流暢,但是過程沒有驚喜,太多的瑣碎程序,許多大牌的加持支撐了整部戲的可看性,劇本屬於劇場式的寫法操作,所以看點都在演員本身的表現,看似大場面的怪獸,其實就是個簡單的電腦特效,其實應該不貴才是,很聰明的電影構想,噱頭十足。



片 名:怪獸死了怎麼辦

英文片名:What To Do With The Dead Kaiju?

類 型:科幻、劇情

上映日期:2022-06-24

片 長:01時55分

導 演: 三木聰

演 員: 山田涼介 、 土屋太鳳(Tsuchiya Tao) 、 濱田岳(Gaku Hamada) 、 二階堂富美(Fumi Nikaido) 、 染谷將太(Shota Sometani) 、 小田切讓(Jo Odagiri)

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:車庫娛樂

劇情大綱

讓人類陷入極大恐懼之中的巨大怪獸,有一天突然死了。在人民舉國歡慶的同時,遺留下來的屍體開始腐敗、膨脹,就這麼放任不管,會引發爆炸等重大災害。被委任處理屍體的既不是軍人也不是警察,而是3年前銷聲匿跡的特務隊員.帶刀新太(山田涼介 飾)……。

▲真正為民服務的人,萬中唯一的神選者。

▲上位者顧慮的永遠不是老百姓,是政黨利益。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI