瘋電影／怪獸死了怎麼辦　政客無所不在老百姓自求多福

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個概念真的很強，從來就是把怪獸打死，超級英雄獲勝，卻從沒想過清潔工該如何善後，這個創意超強，先是政府亂了方寸，再來是政府內部推託權責後，又以搶功勞為考量來思考解決問題的方法，並沒有人真的在乎人民可能遭受的風險，很厲害的主題結構，道出現今全球政治狀態。

電影流暢，但是過程沒有驚喜，太多的瑣碎程序，許多大牌的加持支撐了整部戲的可看性，劇本屬於劇場式的寫法操作，所以看點都在演員本身的表現，看似大場面的怪獸，其實就是個簡單的電腦特效，其實應該不貴才是，很聰明的電影構想，噱頭十足。



片 名：怪獸死了怎麼辦

英文片名：What To Do With The Dead Kaiju?

類 型：科幻、劇情

上映日期：2022-06-24

片 長：01時55分

導 演： 三木聰

演 員： 山田涼介 、 土屋太鳳(Tsuchiya Tao) 、 濱田岳(Gaku Hamada) 、 二階堂富美(Fumi Nikaido) 、 染谷將太(Shota Sometani) 、 小田切讓(Jo Odagiri)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

讓人類陷入極大恐懼之中的巨大怪獸，有一天突然死了。在人民舉國歡慶的同時，遺留下來的屍體開始腐敗、膨脹，就這麼放任不管，會引發爆炸等重大災害。被委任處理屍體的既不是軍人也不是警察，而是3年前銷聲匿跡的特務隊員．帶刀新太（山田涼介 飾）……。

▲真正為民服務的人，萬中唯一的神選者。

▲上位者顧慮的永遠不是老百姓，是政黨利益。

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