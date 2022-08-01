想出國玩注意！停賣「旅平險」這項保障　旅遊業震撼炸鍋

▲華航積極準備第三季增加航班，迎接觀光旅遊復甦人潮。圖為華航與日本公益合作「飛翔皮卡丘計畫」，推出國內首架寶可夢彩繪機。（圖／CTWANT提供）

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今年6月以來，日本韓國泰國越南陸續開放外國遊客入境，國內旅行社、航空等觀光旅遊業者也緊鑼密鼓準備出團，然近兩個月來，大家幾乎動彈不得，因為產壽險「停賣」旅遊平安保險的「海外突發疾病」醫療保障，旅遊業者集體炸鍋，「就連國內旅平險，也差點無險可買！」

「實在是太震撼了！」旅行業公會全國聯合會秘書長楊靜儀告訴CTWANT記者，6月15日，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、旅行業品質保障協會等單位，與交通部觀光局例行性會議中，聽到產險、壽險公會列席人員拋出「停賣旅平險、縮減旅責險」議題時，在場的旅遊業者全傻眼。

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原來，6月初泰國越南及日本韓國先後宣布放寬觀光客入境，除了韓國外，其他三國均要求入境遊客須持有「涵蓋新冠肺炎相關醫療費用」旅行保險。與此同時，國泰產險、國泰人壽同一個月9日宣布暫停旅平險附加的「海外突發疾病」醫療險，隨後，富邦、中國、台灣、新光等人壽與中信、新東京海上、和泰、台灣產險等也跟進，直到22日南山人壽停售最後一張。

▲由於旅平險不像過往可理賠法定傳染病，旅遊商業同業公會理事長許禓哲對於未來國外旅遊出團的可能風險，感到憂心。（圖／CTWANT提供）

「旅行業從疫情爆發到現在2年半了，出團停滯，每一家業者都過得很苦，期盼趕快開放國門能靠自己賺錢，未料保險業突來的『停賣海外突發疾病保障』的動作，屆時旅客確診滯留海外，旅客能否負擔醫療食宿等費用，風險增高，讓旅行社好憂慮。」旅行業品質保障協會理事長許禓哲說。

基本上，「旅遊平安險」是賣給一般民眾，「旅行業責任保險」則是賣給旅行社，協助出團旅客發生意外事故造成的醫療、失能、死亡時獲得保險賠償，以及護照等旅行文件遺失、遭竊等的補償。

因此，好不容易盼到要出團卻因「無險可買」卡關的旅行業者，頓時欲哭無淚。「保險公司片面解除跟旅行社的合約，連去馬祖、澎湖、綠島、金門團等外島團也買不到，氣得大家想提出告訴！」旅遊促進協會理事長張桂銓說。

▲這幾年疫情期間，旅遊業者倚賴內需市場，挹注營收。圖為澎湖南寮旅遊成長到日均一千多人。（圖／CTWANT提供）

「保險公司不僅停掉旅平險的海外突發疾病保障，也要暫停與旅行社的旅責險，說停就停讓業者不知所措，所幸後來與產險業協調，像是富邦、和泰產險等釋出善意，同意繼續旅責險，但言明排除理賠與新冠肺炎確診相關的費用。」楊靜儀補充解釋。

由於旅責險合約多超過一年，保險公司突然縮減保險內容，旅行業者不能提告？楊靜儀無奈地說，「依合約內容，若是幫旅客投保後遭保險公司取消，依約才能要求賠償，但未載明這種情況的解約賠償規定，也就是說，我們拿保險公司沒轍。」

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