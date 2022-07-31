才入伍2天！菜鳥新兵「不爽被管」狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

▲鍾姓男子剛入伍兩天就因不滿遭到管教，動手毆打連上班長，下場出爐。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台南報導

鍾姓男子服役於陸軍步兵第203旅二等兵，但才當2天兵，他就因不滿吳姓班長糾正他，就動手毆打班長，造成班長身體多處挫傷，事後他被驗退，檢方也將他依法起訴。台南地院近日審結，依陸海空軍刑法第49條第1項之強暴長官罪判處鍾男6個月徒刑。

根據判決，鍾男2022年4月13日起服役於陸軍步兵第203旅二等兵，而吳男則是鍾男連上的上士班長，同年月15日上午，部隊集合時，鍾男因遭到擔任值星官的吳男糾正，他竟因此心生不滿，徒手推擠吳男前胸，導致吳男背部撞擊看板，造成吳男胸、被挫傷，鍾男當下還作勢要繼續毆打吳男，但被其他人阻止後，他才罷手。

檢方偵察期間，發現鍾男有毒品前科，而他事後雖遭到驗退，但事發當時仍是軍人身分，因此仍適用陸海空軍刑法的相關規定處罰，最終將他依法起訴。

法官審理後認為，鍾男才剛入伍2天，尚未熟悉軍隊中講求嚴謹的階級觀念，以及服從長官領導，但他僅因為不服長官糾正就施暴，已危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，不過他施暴的手段尚非重大，事後也已與吳男達成和解，法官最終依法將他判刑6個月，全案可上訴。