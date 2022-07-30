婦狂進醫院「6度病危」　兒撂話：讓她自生自滅…原因超無奈

▲中國有一名婦人，心臟病發作兒女卻不管。（圖／翻攝自搜狐）



圖文／CTWANT

清官難斷家務事！中國河南有一名64歲劉姓婦人，因為心臟病發作，被路人送進醫院，甚至已經病危，孩子卻不願來探望，還在電話中說：「讓她自生自滅吧，我沒有這樣的娘」，如此狠心，讓人不解到底是為什麼，原來一切都是婦人的個性造成的。

劉婦年輕時老公因病去世，她沒有再婚，靠著自己照顧1個兒子和2個女兒，現在3個孩子都已經成家立業，生活都過得不錯。近日，劉婦突然心臟病發緊急送醫，還一度被醫生下達病危通知書，期間她多次打電話給兒子，可兒子不但拒絕前來，還不停指責她。

劉婦痛罵兒子有了媳婦忘了娘，是兒媳從中挑撥，母子感情才會生變，因此找了記者，要把兒女的惡習公諸於世。奇怪的是，正當媳婦看到劉婦，立刻拉著孩子轉頭就走，僅說「我也是當母親的，沒見過這樣當的」，兒子則無奈透露：「我這個母親太氣人了，當時發病，我就在旁邊，趕緊去開車」，結果劉婦自己打電話，寧願等救護車，也不願坐他的車。

▲媳婦看到劉婦，立刻拉小孩離開。（圖／翻攝自搜狐）



事實上，劉婦因為年紀大身體不好，光是今年就已經進醫院6次，而且都是病危。個性逞強的她，就算跟自己無關，也要幫忙別人，對家人卻沒那麼好，不是打兒女，就是罵媳婦。

這次住院兒女並非不管她的死活，當時兒子要開車送她去醫院，但是她不願意，後來被救護車送去，兒女也開車跟在後頭，怎料劉婦搶救醒來後，就把兒女給趕走。

原來，劉婦在不到60歲的時候，在朋友的介紹下，交了一個大自己4歲的男友，2人交往了2年，最後因為她強勢的性格，讓對方受不了，而以分手收場。此後，她的脾氣就愈來愈糟，在家動不動就發脾氣，甚至摔東西，還拿刀砍門砍地。

兒女嘗試和母親溝通，但她偏要唱反調，弄得可憐兮兮，再跟村裡人哭訴：「兒女都不給我飯吃！」久而久之，兒女們身心俱疲，也不知要如何和母親相處。

經過協商，兒女希望劉婦去住養老院，每個月會給700元人民幣，本來她答應了，後來卻又反悔，最後雙方同意，劉婦想去誰家住都可以，每個月費用會照給，她才沒有異議。

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