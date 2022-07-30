閃警大迴轉再撞2車！害騎士骨折　偷到通緝犯車牌...倒楣男落網

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名男子因車子沒有定期檢驗，車牌遭註銷收回，竟直接竊取別人的車牌，掛在自己車上，結果路上遇到巡邏警車，心虛大迴轉走避，警察查詢車籍後發現車主是通緝犯，緊跟在後打算盤查，結果男子不慎在北興街撞上汽、機車，機車還慘被夾在2部汽車之間，造成機車騎士左腳骨折，員警見狀連忙上前壓制犯嫌，全案依竊盜罪嫌偵辦移送。

▲嘉義一名男子因車牌遭註銷，偷別人車牌掛上，卻偷到通緝犯的車牌，行跡又鬼鬼祟祟，反而被警方盯上。（圖／記者翁伊森翻攝）

臉書社團「嘉義綠豆大小事」、「綠豆嘉義人」今天都有網友針對此事發文，網友表示，在北興街、興達路口看到一起車禍，疑似警察追逃犯，有一個人被警察銬上手銬、坐在地上，旁邊有人受傷，網友推測是被波及的無辜路人，這場事故也造成北興接市場附近交通打結。

▲網友在臉書社團針對這起車禍發文（圖／翻攝自臉書綠豆嘉義人）

針對網友在臉書社群的文章，警方也還原事情始末做出說明，原來是後湖派出員警，7月30日上午執行巡邏勤務時，發現1部自小客車行跡可疑，見警方巡邏車，刻意躲避大迴轉，員警查詢車籍，發現車主竟是通緝犯，員警隨即尾隨車後伺機盤查，未料該車不慎於北興街撞上汽、機車，造成機車騎士左腳骨折，經查犯嫌的車輛因為沒有定期檢驗，車牌遭監理站註銷收回，於是犯嫌就從另一部車輛偷竊車牌，再掛到自已的車上，全案依竊盜罪嫌偵辦移送。

▲車禍造成倒楣的機車騎士左腳骨折。（圖／記者翁伊森翻攝）