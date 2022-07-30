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12億天堂路！會勘新竹棒球場「撿2大桶石頭」　網狂酸：像工地現場

▲▼ 。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

▲現場撿到的石頭。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

12億新竹棒球場風光重啟，卻接連爆出球員因場地問題受傷、設施遭球迷詬病等負評，其中傷勢最嚴重的是富邦悍將隊外野手林哲瑄，撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，約需8個月恢復，然而，有網友貼出在棒球場檢到的石頭，竟然有兩大桶，貼文掀起討論。

原PO在臉書「新竹爆料公社」發文，體育署到新竹棒球場會勘，親自撿石頭。從照片上可以看到，有兩大桶桶子，白色幾乎已經要裝滿了，旁邊的黃色桶子則裝了一半，可想而知，場地上到處都是石頭，他忍不住狠酸「新竹市立天堂路」。

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貼文一出，網友全怒了，紛紛留言痛批，「全台灣最貴的棒球場，好不容易請人工花錢鋪石頭，怎麼又撿回來」、「太扯，根本不是球場，而是工地現場」、「沒說在棒球場撿的，會以為是工地的廢料」、「原來是天堂路啊，還以為是球場呢」、「12億弄這爛球場，中間到底拿了多少」。不過也有人質疑真實性，「這2桶是不是新竹球場的也沒人知道，一堆人罵爽爽」、「懷疑真實性」。

▲現場撿到的石頭。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

▲網友們直呼扯。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

據了解，新竹棒球場開幕2天就喊卡，新竹市代理市長陳章賢表示，現已成立改善小組，預計每周召開一次改善小組會議、每日召開施工檢討會議，持續把相關改善做好，未來會定期公布改善進度，在棒球場改善好之前，絕不會辦任何一場比賽。

新竹市府也整理出10項缺失，包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、場地內排水溝、選手休息區排水溝、牛棚連接通道、打擊視覺區、3樓女廁門板裝反、外野看台區面漆剝落、內野部分座位視野不佳、棒球外牆不平整等。 

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